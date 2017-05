Legenden aus den 27 Meister-Teams des FC Bayern – darunter der siebenfache Deutsche Meister und Weltfussballer Lothar Matthäus und der Ex-Capitano Michael Ballack – begrüßten den aktuellen Meister – das hat schöne Tradition in München.

Es ist ein Gänsehautmoment, der auch mich am Bildschirm immer elektrisiert. Es war ein Moment, in dem auch bei Philipp Lahm die Emotionen hochkochten. Die großen Dramen waren nie seine Sache. Lahm war immer die Nüchternheit in Person. Ob im Interview oder auf dem Rasen– was er tat, war immer nah an der Perfektion. Lahm revolutionierte das Spiel insofern, als dass er wie ein Spielmacher von der Außenposition fungierte. Pep Guardiola adelte ihn als den „intelligentesten Fußballer, mit dem ich je zusammen gearbeitet habe.“

Für mich gehört der Kapitän des FC Bayern zu den besten deutschen Fußballern aller Zeiten. Und als er gestern endgültig Schluss machte, dachte ich mir: So fit wie er ist, könnte er noch ein paar Jahre dranhängen. Doch Lahm ist nicht nur ein toller Fußballer, er ist auch ein ganz schlauer Mensch. Zu schlau, um sich irgendwann vom Platz pfeifen zu lassen, weil die Schritte kürzer werden. Dafür verzichtet er auf viel Geld, der Abgang zum richtigenZeitpunkt ist ihm wichtiger als die Millionen aus seinem bis 2018 laufenden Vertrag. Das war auch in der Nationalmannschaft nicht anders. Auf dem Höhepunkt, als Kapitän des Weltmeisters, Schluss zu machen – das ist die hohe Kunst. Lahm beherrscht sie so perfekt wie den Ball. Klein von Statur, doch ausgestattet mit einem großen Kämpferherzen und einem Plan, der noch nicht den Wechsel in die Führungsebene des FC Bayern vorsieht.

Mir gegenüber hat er vor ein paar Tagen erklärt: „Mal sehen was die Zukunft bringt.“Ich glaube, dass wir Lahm bald in einer herausragenden Position sehen. Ob beim FC Bayern oder im DFB? Ich kann mir bei ihm alles vorstellen.