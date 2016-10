Kleines Jubiläum für Mario Barth und Reiner Calmund gibt sich natürlich gerne die Ehre beim "Aufdecker". In der 20. Folge von "Mario Barth deckt auf" geht es am 19. Oktober 2016 ab 20.15 Uhr unter anderem um Callis Kernkompetenz, den Fußball. Mario Barths Recherchen ergaben, dass Real Madrid - der königliche Fußballklub aus Spanien und aktuelle Champions-League-Sieger - seit vielen Jahren von Steuergeldern finanziert wird, unter anderem auch aus EU-Töpfen. Fließt tatsächlich Geld auch aus Deutschland nach Spanien, mit dem sich Real seine Top-Stars finanziert? Eine unglaubliche Vorstellung. Reiner Calmund erklärt die Hintergründe und die Rolle, die Real in der spanischen Öffentlichkeit spielt.



Weitere Experten bei Barths Suche nach Geldverschwendung: Schuldenberater Peter Zwegat und Rechtsanwalt Christopher Posch.

URL:http://www.fernsehserien.de/mario-barth-deckt-auf/folgen/folge-20-999162