So haben ihn Millionen Deutsche noch nicht gesehen: Reiner Calmund (67) im Rollstuhl!

Der BILD-Termin beim XXL-Mann des deutschen Fußballs während der TV-Dreharbeiten für die VOX Sendung "Grill den Henssler". Calli sitzt nach seinem Bandscheiben-Vorfall trotz schlimmer Schmerzen in der Jury der Kochshow. Er wird konservativ behandelt, um eine OP zu verhindern.

BILD: Wie haben Sie die Drehtage durchgestanden?

Calmund: "Ich bin ja nicht bei Let´s Dance, sondern muss werten, probieren und Spaß haben. Mein Arzt hat mir geraten, auf Nummer sicher zu gehen und öfters den Rollstuhl zu benutzen. Für die Drehpausen habe ich mir ein Spezial-Bett besorgt. So konnte ich entspannt auch Bundesliga im TV sehen."

BILD: Und was sehen Sie in der Bundesliga? Ist Dortmund nach 17 Toren in drei Spielen ein Meisterkandidat?

Calmund: "Der BVB hat eine Strategie. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas zufällig passiert. Trotz Umbruch gibt es traumhaften Fußball. Ich freue mich auch über die Auferstehung von Götze. Er hat mit Thomas Tuchel einen erstklassigen Trainer, die Mitspieler stehen auf ihn, alles stimmt. Der BVB wird wieder Vize-Meister - hinter Bayern."

BILD: Viele Fans protestieren gegen RB Leipzig. Ist das Modell von RedBull-Boss Dietrich Mateschitz nicht Wettbewerbsverzerrung?

Calmund: "Blödsinn, RedBull macht wie alle anderen Unternehmen und Clubs erstklassige Werbung auf der Plattform Fußball. Dies funktioniert ausgezeichnet."

BILD: Ist die Kritik Ihrer Meinung nicht berechtigt?

Calmund: "Sie ist für mich nicht nachvollziehbar. Gucken Sie mal nach Dortmund, Leverkusen, Wolfsburg, Schalke und vor allem Bayern München. Hier sind große Weltunternehmen beteiligt. Und keiner beschwert sich."