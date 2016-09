An zwei Tagen und an zwei Orten können Bauinteressierte (und Fußballfans) die Managerlegende Reiner Calmund bei massa-Events treffen – und sich Autogramme geben lassen: Der immer gutgelaunte, trotz aller Erfolge stets bodenständig gebliebene Reiner Calmund ist am kommenden Samstag (24. September) von 11 bis 13 Uhr bei der Eröffnung des massa-Musterhauses Nunkirchen dabei. Am Sonntag (25. September, von 12 bis 16 Uhr) gibt er beim Herbstfest im Fertighaus Center Mannheim Antworten darauf, warum er sich selbst als „Deutschlands größten massa-Fan“ bezeichnet. Neben Anekdoten aus seinem ereignisreichen Leben in der Welt des Profifußballs berichtet Calli als frischgebackener massa haus-Besitzer über den sicheren, individuellen und bezahlbaren Weg in die eigenen vier Wände!

Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, den Traum vom eigenen Haus in die Tat umzusetzen, kann jetzt neben der Begegnung mit Reiner Calmund die Gelegenheit nutzen, um sich zu informieren – und mit der Familie einen schönen Tag voller Attraktionen für die Kleinen, vielen Bautipps für die Großen und leckeren Speisen für alle zu verbringen.

Authentizität aus Überzeugung

massa haus-Geschäftsführer Thomas Sapper schätzt Reiner Calmunds Besuch bei den Informationsveranstaltungen in Nunkirchen und Mannheim: „Wir wissen, dass ein Erfahrungsbericht aus erster Hand für viele Menschen einen hohen Stellenwert hat. Und Calli ist nach seinem ersten knappen Jahr im neuen massa haus-Zuhause in Saarlouis immer noch völlig begeistert – das strahlt er aus, das erklärt er an handfesten Beispielen!“ Reiner Calmund meint dazu: „Vor zwei Jahren haben meine Frau und ich uns nach intensiver Suche auf dem Hausbau-Markt für den Kauf eines massa-Fertighauses entschieden. Unsere vier wichtigsten Kriterien hießen: Komfort, Sicherheit, Energie-Effizienz und Endpreis. massa haus erfüllte unsere Vorstellungen in jedem Punkt. Selbst bei unserem Einzug – wo einem normal noch immer Änderungen einfallen -, waren wir wunschlos glücklich. Die Technologie, die Ruhe und das Raumklima sind durch die Be-und Entlüftung einfach fantastisch. Wer kann schon authentischer berichten über ein Haus als jemand, der selbst darin wohnt?“ Reiner Calmund steht mit voller Überzeugung zu seiner Entscheidung, massa-Bauherr geworden zu sein. In Nunkirchen und Mannheim antwortet er aus eigener Erfahrung auf Fragen aus dem Publikum, welches Leistungsspektrum ein modernes Fertighaus von massa bietet.

Fußballmanagerlegende Reiner Calmund (hier vor dem eigenen massa haus in Saarlouis) kommt als massa-haus-Botschafter am 24. September 2016 von 11 bis 13 Uhr zur Eröffnung des massa-Musterhauses Nunkirchen. Am Sonntag (25. September 2016, von 12 bis 16 Uhr) gibt er beim Herbstfest im Fertighaus Center Mannheim ebenfalls Autogramme.

Seit ihrer Gründung 1978 behauptet sich die massa haus GmbH mit Hauptsitz in Simmern (Hunsrück) als Marktführer unter den Ausbauhaus-Herstellern Deutschlands. Über 30.000 Häuser hat das Unternehmen bereits aufgebaut. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf energiesparendem, gesundem Wohnen sowie attraktiven Finanzierungsangeboten gerade für junge Baufamilien. massa haus versteht sich als idealer Partner aktiver, selbstbestimmter Bauherren, die mit Engagement und begleitet von den massa-Fachleuten den Traum von Eigenheim verwirklichen. massa haus setzt auf Initiative und Innovation und bietet umweltbewussten und sparsamen Baufamilien modernste, Ressourcen schonende Energiekonzepte, die auch künftigen Energiegesetzen mühelos genügen. Unter dem Motto „Lebe Deinen Traum“ ermöglicht es das massa-Ausbausystem vielen Baufamilien, besonders kostengünstig zu bauen und individuell gestaltbare Eigenleistungen in anrechenbares Eigenkapital zu verwandeln. Bundesweit laden über 50 Musterhäuser interessierte Baufamilien zur ausführlichen Vor-Ort-Beratung ein. Alle Informationen unter: www.massa-haus.de