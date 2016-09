Der HSV steckt wieder im Keller. Statt Anschluss ans obere Tabellendrittel zu finden, beherrscht erneut das Chaos den Klub, der die Mannschaft vor der Saison kräftig aufgerüstet hat. Über 30 Millionen Euro flossen in Ablösen. Gönner Klaus-Michael Kühne gab alleine rund 28 Millionen für Spieler. Nach nur einem Punkt aus vier Spielen droht Trainer Bruno Labbadia bei einer weiteren Pleite am Samstag gegen Bayern München die Entlassung. Ist er nur ein Bauernopfer? Stimmt die Struktur beim HSV nicht? Teile der Fans kritisieren den Investor, der den Klub am Leben hält. Schon verrückt. SPORT BILD sprach mit Kühne-Freund Reiner Calmund (67) über die Situation in Hamburg und Investoren in der Bundesliga.

SPORT BILD: Herr Calmund, können Sie die Kritik an Klaus-Michael Kühne nachvollziehen?

Reiner Calmund: Herr Kühne darf gerade von den HSV-Anhängern Dankbarkeit und Respekt erwarten und von den Medien eine faire Berichterstattung.

Wie sehen Sie die Fan-Choreografie beim beim Heimspiel vergangenen Samstag gegen Leipzig (0:4), die Kühne mit RB-Boss Dietrich Mateschitz, aus Ultra-Sicht das größte Übel der Bundesliga, gleichsetzt? Immerhin hat der HSV die Choreo genehmigt…

Man sollte diese Aktion nicht auf die Goldwaage legen. Die Fans sorgen in den Stadien für Atmosphäre, Stimmung, Choreografien, das ist doch das Salz in der Suppe bei den Bundesligaspielen.

RB Leipzig und Mateschitz werden trotz großartigem Saisonstart in Fußball-Deutschland angefeindet. Haben Sie Verständnis?

Leipzig und fast ganz Ostdeutschland jubeln über die Siege wie gegen Borussia Dortmund in der ausverkauften Red Bull-Arena mit 43.000 Zuschauern und dem 4:0 Auswärtssieg vor 53.000 Zuschauern beim HSV. Dritter Platz nach drei Spieltagen, das tut den Fans in der Gründerstadt des DFB ganz gut.

Muss man aufgrund der enormen Finanzspritzen von Dietrich Mateschitz und Red Bull nicht von Wettbewerbsverzerrung sprechen?

Blödsinn, Red Bull macht wie alle andere Unternehmen Werbung über die erstklassige Plattform Fußball. Als absoluter TV-Quotenkönig mit vollen Stadien bei total gemischtem Publikum, vom Professor über Dachdecker bis hin zum Kaufmann und Schüler ist alles vertreten. Das Brause-Unternehmen macht seit vielen Jahren ein engagiertes Sponsoring im Wintersport, Extremsport, Formel 1 und Fußball.

Können Sie die Kritik der Fußball-Traditionalisten nicht trotzdem verstehen?

Die Kritik ist für mich nicht nachvollziehbar. Gucken sie mal nach Dortmund (Evonik), Leverkusen (Bayer), Wolfsburg (VW), Schalke (Gazprom) und vor allem Bayern München, die als absoluter Spitzenklub wichtige strategische Partner mit ins Boot genommen haben. Hier sind die großen Weltunternehmen Telekom, Audi, Allianz, Adidas und Co. mit dem sogenannten InSoring - Investment und Sponsoring - in erster Linie am Verkauf ihrer Produkte interessiert und nicht an einer Kapitalrendite ."

Kühne beim HSV kommt wahrscheinlich Hoffenheim-Investor Dietmar Hopp am nächsten, der über die Leidenschaft zu seinem Heimatklub zum großen Förderer wurde. Wie sehen Sie das Beispiel Hoffenheim, wo der Klub nicht einmal in der eigenen Region bei allen beliebt ist?

Das Modell von Dietmar Hopp ist absolut top. Der SAP Gründer hat in der Rhein Neckar-Region hohe dreistellige Millionen-Beträge in medizinische, soziale und Jugend-Projekte investiert. Bei dem Wunsch, eine Fusion zwischen seinem Heimatverein Hoffenheim und Heidelberg bzw. Mannheim einzugehen, wurde er nicht mit offenen Armen empfangen. Also hat er in Sinsheim ein eigenes Stadion gebaut und in Zuzenhausen auf aller höchstem Niveau ein fantastischen Trainingszentrum. Wie von Hopp geplant, steht Hoffenheim nach seinen hohen Anschub-Investitionen finanziell jetzt weitgehend auf eigenen Füßen. Der Lizenzspieler-Etat von knapp 40 Mio wurde in der letzten Saison u.a, durch Ticket-, TV-, Trikot-Ausrüster und Transfer-Einnahmen in Höhe von 110 Mio gut gedeckt. Im Profi-Kader sind 8 Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, darunter internationale Top-Talente wie Süle, Toljan und Amiri. Auch Manager Alex Rosen und Cheftrainer Julian Nagelsmann kommen aus der Nachwuchs-Abteilung.