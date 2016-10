Hertha bot beim großen Favoriten Borussia Dortmund ein packendes Kampfspiel, ganz nach meinem Geschmack. Und es zeigte deutlich zwei Aspekte auf: Der BVB hat sehr gut eingekauft vor dieser Saison und bleibt mein Bayern-Jäger Nummer eins. Aber: wenn zu viele wichtige Spieler verletzt ausfallen, dann wird es auch für das Tuchel-Team selbst im eigenen Stadion schwer, ein Spiel mal einfach so zu gewinnen. Schon gar nicht gegen diese Hertha. Trainer Pal Dardai hatte sich schon im Vorfeld nicht versteckt und mutig zur Attacke geblasen.

Das gefällt mir– den Dortmundern gefiel es sicher weniger. Aber genau wie der Hertha-Coach präsentierte sich auch die Mannschaft: Kompromisslos, beinhart, selbstbewusst und alles andere als schüchtern. Die Hertha-Jungs rollten den BVB-Stars nicht den roten Teppich aus und wollten auch keine Autogramme, sondern mindestens einen Punkt, um den Borussia-Express in der Tabelle nicht vorbei zu lassen. Da greift man dann auch Mal zum Mittel des Schauspiels, bemerkenswert, wie Sebastian Langkamp anschließend die Situation aufklärte und Emre Mor in Schutz nahm. Mögen alle Spieldaten auch die Dortmunder als stärkeres Team ausweisen, der Punkt für die Berliner war hoch verdient.

Nachdem Hertha-Zaubertor von Ibisevic und Stocker, brauchte der BVB Glück für den Ausgleich. Die Hertha lebt eben weniger von der individuellen Klasse, aber Pal Dardai und Manager Preetz haben es durch geschickte Transferpolitik geschafft, ein Team zu formen, das stärker ist, als die Summe der Einzelspieler. Und deshalb berechtigt wieder oben mitmischt. Die Bilanz von Dardai ist grandios.In der ersten Saison auf dem Abstiegsplatzübernommen und gerettet. In der zweiten Spielzeit Platz sieben und der Einzug in die Europa League und jetzt aktuell in der dritten Saison wieder oben in der Spitzengruppe dabei. Ich freue mich riesig, dass ich das nächste Spitzenspiel der Hertha- am kommenden Samstag gegen den 1.FC Köln – als Sky-Experteaus dem gläsernen Studio in Berlin bewerten kann.