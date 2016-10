Fachleute und Laien staunten gleichermaßen, damit hatte niemand gerechnet. Als Frankfurt auf Hertha traf, fielen sechs Tore. Dieses 3:3 im Duell der Trainer-Kumpel Pal Dardai und Niko Kovac bewies mir vor allem eins: Die beiden sind auf einem richtig guten Weg richtig gute Trainer zu werden.

Die Startvoraussetzungen waren für beide alles andere als optimal. Weder für Hertha-Urgestein Dardai noch für den gebürtigen Berliner Kovac. Beide wurden als Retter geholt und meisterten diese schwierige und Nerven aufreibende Arbeit mit Coolness und Bravour. Dank der erstklassigen Einkaufspolitik von Manager Michael Preetz und Dardai (Darida, Stark, Weiser, Ibisevic) gelang Hertha der Sprung nach Europa. Und als alle dachten, das überraschende Ausscheiden gegen Bröndby hätte Auswirkungen auf die Liga, riss Dardai das Steuer herum und siehe da: Die Hertha behauptet sich auf Vorjahresniveau.

Nach dem Klassenerhalt in letzter Sekunde konnnte Niko Kovac nur kurz jubeln. Die Eintracht musste aus dem ohnehin schwachen Kader Transfererlöse von über 10 Millionen Euro erzielen und hatte für Einkäufe lediglich 2,6 Millionen Euro zur Verfügung. Normal resultiert aus solch einer Konstellation der Abstieg. Die Frankfurter machten aus der Not eine Tugend. Sportvorstand Fredi Bobic und Niko Kovac liehen für wenig Geld richtig gute Spieler aus. Es ist nicht ganz einfach, gute Talente bei Real Madrid, Manchester City, Chelsea und Co. auszuleihen. Kovan schwärmt von Vallejo, er ist fest davon überzeugt, dass der Spanier Nationalspieler wird. Auch Mascarell, Hector, Varela und Rebic zeigen immer mehr Bundesliga-Niveau. Dennoch hat das große Leihgeschäft natürlich auch seine Gefahren. Leihspieler, die nicht Stammspieler werden, werfen schnell die Flinte ins Korn. Vieles deutet aber darauf hin, dass es Kovac gelingt, eine Einheit zu formen. Pal und Niko waren als Spieler wie Zwillinge, als Trainer scheinen sie es auch zu sein. Rückschläge wie bei der Eintracht in Freiburg einkalkuliert. Aber: Ich habe nicht den Eindruck, dass einer von beiden die Nerven verliert.