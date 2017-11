„Das gibt's doch gar nicht“ am 27.10. um 20:15 Uhr (SAT.1)

„Das gibt's doch gar nicht“ am 27.10. um 20:15 Uhr (SAT.1) Reiner Calmund versucht den Sinn von merkwürdigen Erfindungen zu ergründen

Bild: EndemolShine

Jochen Schropp präsentiert verblüffende oder kuriose Gegenstände. Zwei Promi-Teams, angeführt von Kaya Yanar und Caroline Frier, rätseln in drei Spielrunden: Was ist das? Was kann das Ding? Gibt es das wirklich?

"Das gibt's doch gar nicht" - 27. Oktober um 20:15 Uhr in SAT.1!

Gäste: Caroline Frier, Kaya Yanar, Arabella Kiesbauer, Reiner Calmund, Wigald Boning, Verona Pooth

Moderation: Jochen Schropp

Quelle: sat.de