Sky Sport News HD berichtet am 31.8., dem „Deadline Day“ top-aktuell, umfassend und frei empfangbar ab 9:00 Uhr vom letzten Tag vor Schließung des Transferfensters in Deutschland, Österreich und den europäischen Top-Ligen. Sky Experte Reiner Calmund, Spielerberater Dirk Dufner, Bundesliga-Manager Robin Dutt und Thomas Eichin sowie „Football Leaks“-Autor Rafael Buschmann sind zu Gast im Studio.

Ein heißer Sommer neigt sich seinem Ende entgegen. Über eine halbe Milliarde Euro an Ablösesummen gaben alleine die Vereine der Bundesliga in den vergangenen Wochen aus und lagen damit noch weit unter dem Transfervolumen anderer Ligen. Was mit der Posse um Anthony Modeste begann, im „Transferwahnsinn“ um Neymar seinen Höhepunkt fand und zuletzt im Theater um Ousmane Dembélé auch ganz Fußball-Deutschland beschäftigte, erreicht am „Deadline Day“, dem letzten Tag der Transferperiode, sein großes Finale. Noch immer sind nicht alle Fragen beantwortet: Verlässt Nationalspieler Benedikt Höwedes nach 16 Jahren den FC Schalke? Wechselt Kevin Kampl von Leverkusen nach Leipzig? Folgt noch ein weiterer Transfer jenseits der 100-Millionen-Marke?

Am „Deadline Day“ erstrahlt Sky Sport News HD am 31.8. ab 9:00 Uhr morgens wieder in Gelb und berichtet bis Sendeschluss von allen Bewegungen auf dem nationalen und internationalen Transfermarkt. Die Reporter von Sky Sport News HD sind überall vor Ort, wo die wichtigen Transfer-Entscheidungen fallen, unter anderem in München, Dortmund und Hamburg. Außerdem bleiben die Zuschauer durch Schalten nach England, Italien und Österreich auch international immer bestens informiert.

Hochkarätige Gäste analysieren die Transfers der Vereine und ordnen alle Informationen sowie aktuelle Gerüchte kompetent ein. Unter anderem ist Sky Experte Reiner Calmund im Studio, der die Zuschauer an seiner Erfahrung aus jahrelanger Arbeit als Bundesliga-Manager teilhaben lässt.

Darüber hinaus sind der Spielerberater und ehemalige Bundesliga-Manager Dirk Dufner sowie die ehemaligen Bundesliga-Manager Robin Dutt und Thomas Eichin Gäste im Studio. Ebenfalls zu Gast ist Rafael Buschmann, Spiegel-Reporter und Autor von „Football Leaks – die schmutzigen Geschäfte im Profifußball“.

Neben dem tagesaktuellen Geschehen wird Sky Sport News HD mit den Gästen auch über übergeordnete Themen wie die diskutierte frühere Schließung des Transferfensters, die Möglichkeit einer Deckelung von Ablösesummen, den wachsenden Einfluss von Spielerberatern und die Transfers immer jüngerer Talente sprechen.