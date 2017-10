"Dorint Charity Sports Night" am 3.12. in Köln

"Dorint Charity Sports Night" am 3.12. in Köln Erlös geht erneut an die Stiftung "Tapfere Kinder" von Schirmherr Reiner Calmund

Ankündigung von Human Brands:

Auch in diesem Jahr wollen wir gemeinsam mit dem neuen Hauptsponsor Dorint die “Charity Sports Night“ am 3.12.2017 in Köln veranstalten.



Der Erlös der Veranstaltung geht in die Stiftungen "Tapfere Kinder" von Schirmherr Reiner Calmund. Spitzensportler sammeln für den guten Zweck und hoffen, dass wieder viel Geld für sozial benachteiligte Kinder zusammen kommt. Wir erwarten viele Charity Freunde, die sich auf einen tollen Abend mit einem abwechslungsreichen Programm freuen können, durch das die RTL Moderatorin Ulrike von der Groeben und der Schwimmweltmeister Christian Keller führen.



Möchten Sie diese Veranstaltung als Sponsor oder als Gast unterstützen, dann wenden Sie sich bitte an: g.pannicke@human-brands.de



Stargast: Querbeat





Alles Infos hier: http://www.human-brands.de/aktuell.html