Es war ein Tor, das die berühmte BVB-Südkurve förmlich erbeben ließ. Da bekam man selbst am Fernseher Gänsehaut. Weigl, Castro, Aubameyang, Castro, Guerreiro – mir ging es wie den Freiburger Abwehrspielern, ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie die Kugel in Richtung Tor flitzte und schließlich von Guerreiro verwandelt wurde. Ein toller Treffer, der für den Angriffswirbel dieses runderneuerten BVB steht. Offensichtlich schafft Thomas Tuchel es, diese Ansammlung von Hochbegabten so in sein System zu pressen, dass unten eben nur die Stärken rauskommen.

Wir dürfen nicht vergessen: In dieser Offensive fehlen ja noch Marco Reus und André Schürrle, zwei absolute Hochgeschwindigkeitsfußballer. In der Liga werden sie den Bayern einen Zweikampf bieten, davon bin ich überzeugt.

Aber was passiert am Dienstag gegen Real Madrid? Tuchel macht sich Sorgen um Marc Batra, der Spanier ist angeschlagen. Genauso wie Sven Bender, der ebenso fehlen wird wie Erik Durm. Gegen Real ist auch die Defensive gefragt. Es wird ein hartes Stück Arbeit, der BVB ist sicherlich nicht Favorit, aber durchaus in der Lage, dem Titelverteidiger den Abend zu versauen. Thomas Tuchel wird sich schon etwas einfallen lassen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, mein Herz schlägt am Dienstag auch schwarz und gelb.

Außerdem bin ich ganz heiß auf die Partien am Mittwoch. Der Knaller Mönchengladbach gegen Barcelona und das Revanche-Duell Bayern München bei Atletico Madrid lassen die Champions-League-Sterne funkeln. In der Bundesliga drücke ich Christian Streich und Freiburg schon lange die Daumen. Ich hoffe, der Fußballgott sieht, was er angerichtet hat, als er den SCF 2015 absteigen ließ. Mit geringstem Mitteln wird Fußball mit Sinn und Verstand geboten. Streich und sein Team leisten eine Arbeit, die man nicht hoch genug bewerten kann.