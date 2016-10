Dass ich Max Eberl für einen der fähigsten Manager der Bundesliga halte, ist kein Geheimnis. Er hat sich in den vergangenen fünf Jahren sensationell entwickelt und mit ihm Borussia Mönchengladbach. Sein Scouting, sein Verhandlungsgeschick imponieren mir, mehr aber noch seine Ruhe.

Wer hektisch wird, macht Fehler. Und Max wird nie hektisch. Das heißt nicht, dass er nie Fehler macht. Aber er reduziert sie auf ein Mindestmaß. Er hat sich Kredit erarbeitet. Und deshalb darf er in der aktuell nicht gerade einfachen Zeit auch betonen, dass man sich in Mönchengladbach nicht von den Erwartungen erschlagen lassen soll. Dass es eben auch mal Platz zehn sein kann. Das heißt nicht, dass er damit zufrieden ist. Die Borussia spielt Champions League und bewegt sich damit auf weitgehend unbekanntem Terrain. Wer diesen Wettbewerb nicht gewohnt ist, der kann sich durchaus an den Belastungen verheben.

Vor allen Dingen wenn der Kader nicht üppig bestücktist wie in München oder Madrid. Zunächst wird der Kopf schwer, dann die Beine. Die ungewohnte mentale und körperliche Mehrbelastung wirkt sich auf die Leistung aus. Schnelligkeit? Dampf? Aggressivität? Trotzdem ist noch nichts passiert für die Gladbacher, das sie nicht korrigieren können. In der „Todesgruppe“ mit ManCity und Barcelona kann die Borussia am Dienstag mit einem Sieg gegen Celtic Glasgow überwintern. In der Liga ist alles möglich, im Pokal ist man weiter. Christoph Kramer gab nach dem müden 0:0 gegen Frankfurt die Parole aus: „Noch zweimal zusammenreißen, noch drei Stunden Fußball. “Dann ist Länderspielpause und in Gladbach ruht 14 Tage der Ball. Eberl rechnet gegen Celtic oder spätestens am Freitag zum Abschluss des ersten Bundesliga-Drittel in Berlin wieder mit Hazard und Raffael.