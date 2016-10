Sie haben viele Jahre als Manager im Profifußball gearbeitet. War das schon immer Ihr Berufswunsch gewesen oder hatten Sie eigentlich etwas anderes geplant?

Reiner Calmund: Ich hatte in jungen Jahren keinen Karriereplan. Mein Berufswunsch war Schiffskoch. In diesem Job hätte ich sowohl meine Lust auf leckeres Essen als auch das Fernweh gut kombinieren können.

Dann aber ­­absolvierten Sie ein Studium zum Elektro-Ingenieur.

Calmund: Stimmt. Nach meinem Abschluss sollte ich bei Rheinbraun an den 250 Meter großen Schaufelradbaggern zum Einsatz kommen. Schon die Aufnahme-Prüfung entwickelte sich zum Fiasko. Bei Calmunds daheim war Volkstrauer-Tag angesagt. Des Rätsels Lösung: Ich litt unter einer speziellen Farbenblindheit, die ein Arbeiten in den Schaltkästen mit hunderten verschiedenen Farbkabeln unmöglich machte.

Sie mussten sich also komplett umorientieren.

Calmund: Ich begann eine Lehre zum Groß-und Außenhandelskaufmann, schloss danach ein Betriebswirtschaft-Studium ab, erwarb die DFB-Trainer und Organisationsleiter-Lizenz - das alles half mir dann später während meiner Karriere im Profifußball. Im Nachhinein muss ich mich bei der Natur für diese Laune bedanken.

Gibt es rückblickend Fehlentscheidungen in Ihrer Karriere-Laufbahn, die Sie heute bereuen?

Calmund: Wer schon länger dabei ist und behauptet, er habe keine Fehler in seiner Berufs-Laufbahn gemacht, der lügt, hat Alzheimer oder nie richtig gearbeitet. In unserer heutigen Zeit besiegen nicht mehr nur die Großen die Kleinen, sondern in erster Linien die Schnellen die Langsamen. So habe ich natürlich unter dem Leistungs- und Tempo-Druck auch Fehler gemacht. Ich habe mich über Fehler aber nicht nur geärgert, ich habe vor allen Dingen versucht, sie abzustellen und nie mehr zu wiederholen.

Sie haben es geschafft, zu einer Marke zu werden. Reiner Calmund – da kann sich jeder etwas drunter vorstellen. Wie haben Sie das geschafft?

Calmund: Große Klappe – und was dahinter! Das ist die Kurzformel. Wenn ich nur dummes Zeug erzähle, ist es bald vorbei mit der Präsenz und Akzeptanz. Meine gemessenen Sympathie-Werte sind sehr gut. Man beschreibt mich als authentisch, oft auch mal als provokant, auf jeden Fall als selbstbewusst. Ich rede Klartext, spare mir übertriebenes und abgedrehtes Blabla. Und natürlich stehe ich mit meiner Figur für ein unverwechselbares Äußeres. Ein besonderes Aussehen sorgt sicher für einen höheren Wiedererkennungswert. Aber auch die dickste und bunteste Verpackung bringt nichts, wenn der Inhalt keine Qualität hat. Ich sehe mich aber nicht unbedingt als Marke, eher als Type.

Welche Rolle spielten Kontakte in Ihrer Karriere und wie haben Sie Ihr Netzwerk genutzt?

Calmund: Direkt nach meinem Ausstieg als Manager bei Bayer 04, gab es einige gute Angebote von Profiklubs. Es passierten plötzlich Dinge, mit denen ich nie gerechnet hatte. Auf der Rückfahrt nach unserem Amerika-Urlaub vom Flughafen zu Haustür rief mich RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger an und bot mir die Hauptrolle als "Big Boss" bei RTL an. Das bedeutete für mich eine große Chance und eine völlig neue, wichtige Erfahrung. Es lief wie Sahne: NRW-Ministerpräsident Peer Steinbrück machte mich zum WM-Botschafter für NRW, mit dem japanischen Konzern und Fifa-Sponsor Fuji konnte ich einen Vertrag als Marken-Botschafter abschließen, mit O2, Vattenfall etc. gab es ähnliche Verträge. Es führte eines zum anderen und so geht dies bis heute.

Das klingt sehr lukrativ.

Calmund: Während der WM 2006 hatte ich plötzlich ein Einkommen, für das ich als Manager locker vier bis fünf Jahre hätte malochen müssen. Jetzt machte sich das Netzwerk bezahlt, das sich während meiner Zeit als Manager und Geschäftsführer gebildet hatte. Jetzt machte sich auch die Zeit bezahlt, die ich in viele Menschen investiert hatte. Das geht natürlich nicht mit einer 40 Stunden-Woche. Das geht nur, wenn du rund um die Uhr brennst.

Welche Lektionen hat der Fußball bzw. Sport im Allgemeinen Sie gelehrt?

Calmund: Ohne Leidenschaft geht es nicht. Leidenschaft heißt: Identifikation mit Job, Produkt, Kunden und Lieferanten. Wichtig sind Disziplin, Einsatz, Teamgeist, Herzblut, Begeisterung und Siegeswillen. Eine intelligente und kompetente Schlaftablette kann ohne Leidenschaft keinen Blumentopf gewinnen. Und über allem steht: Nicht quatschen, machen! Egal ob in einer Konzernführung, einem Köche-Team oder einer Fußballmannschaft: Diese Regel gilt überall.

Was raten Sie jungen Menschen, die gerade dabei sind, ihren Weg ins Berufsleben zu finden?

Calmund: Rangehen, sich trauen, dranbleiben, nicht direkt das Handtuch werfen, wenn es Rückschläge gibt. Und: flexibel sein. Es steht nicht im Grundgesetz, dass der Arbeitsplatz am Wohnort oder in der Nähe sein muss. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht so ausgeprägt wie in Deutschland. Mut, Entschlossenheit, Chancen begreifen – so kann der Start gelingen. Ach ja – nie an etwas klammern, was mehrmals schief geht. Dann muss man auch den Mut haben, sich umzuorientieren.