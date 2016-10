Fußballmarathon bei SKY am 22.10.2016 ab 14:00 Uhr "Sechs Stunden über Fußball quatschen, Herz, was willst du mehr?"

Satte sechs Stunden saß Reiner Calmund am Samstag im Sky-Glaskasten, doch ins Schwitzen kam er nicht. Das Berliner Olympiastadion war Schauplatz eines wahren Marathons am 8. Spieltag: Gemeinsam mit Moderatorin Esther Sedlaczek kommentierte und analysierte „Calli“ die Spiele des 8. Spieltags, gewohnt originell und wortgewaltig. Ob er dem Frankfurter Trainer Niko Kovac „sensationelle Arbeit“ bescheinigte „obwohl der arm wie eine Kirchenmaus einkaufen gehen musste“ oder den Wolfsburger Spielern am liebsten „eine Rakete in den Allerwertesten“ gesteckt hätte, damit die „mal ordentlich zünden“ – die Fans erlebten einen Reiner Calmund in Hochform. „Sechs Stunden über Fußball quatschen, alle Spiele und alle Tore sehen, Fußballherz, was willst du mehr?!“