"Genial daneben – Das Quiz" 16. Juli 2018 um 19:00 Uhr in SAT.1! Neuer Comedy-Spaß am Vorabend: Montags bis freitags um 19:00 Uhr

Lachend in den Feierabend: SAT.1 startet sein neues Vorabend-Programm mit „Genial daneben – Das Quiz“, ab Montag, 16. Juli 2018, 19:00 Uhr. "Was ist eine Sackklatsche"*? In der neuen Comedy-Show stellt Hugo Egon Balder von Montag bis Freitag skurrile, bunte und wissenswerte Fragen an Hella von Sinnen, Wigald Boning und zahlreiche Gaststars - zum Mitraten und Mitlachen. In der ersten Folge unterstützen Reiner Calmund und Martin Rütter das Comedy-Duo.

Was ist neu in "Genial daneben – Das Quiz"? Zusammen mit Hugo Egon Balder stellen die Zuschauer ihre Fragen direkt in der Show. Zu jeder Frage gibt es drei Antwortmöglichkeiten. Sie erhalten 500 Euro, wenn ihre Frage nicht gelöst wird und qualifizieren sich als Kandidat für die Finalrunde. Hier müssen sie selbst Fragen beantworten. Auf die Siegerin oder den Sieger warten zusätzlich 5.000 Euro.