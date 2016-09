Im großen Finale vom „Grill den Henssler – Sommer-Special“ lassen die drei prominenten Herausforderer noch mal richtig das Feuer lodern. Moderatorin Evelyn Weigert, der ehemalige Gewichtheber Matthias Steiner und Rapper Samy Deluxe wurden von Starkoch Christoph Brand fit gemacht, um im Elbauenpark gegen den Koch-Profi Steffen Henssler zu grillen.

„Wir haben Bootcampmäßig gearbeitet und sind bestens vorbereitet“, bestätigt der Grill-Coach. Auch musikalisch wird es heiß auf der Seebühne in Magdeburg: Denn Samy Deluxe verpasst Steffen Henssler ein paar launige Seitenhiebe am Mikrofon. Unterstützt wird er dabei von Evelyn Weigert und Band-Kollegen Matteo Capreoli im Background. Wie der Koch-King das wohl verkraftet? Er hingegen lässt sich wieder einmal von seinem Wetteifer locken und ist sich sicher, dass er Moderatorin Evelyn Weigert im letzten Gang am Grill besiegen kann. Der Verlierer wird dabei wohl oder übel im Wasser der Seebühne landen.

Wie die Jury, bestehend aus Sommelière Natalie Lumpp, Hotel- und Gastrokritiker Heinz Horrmann und Manager und Genießer Reiner Calmund entscheidet, zeigt VOX beim großen „Grill den Henssler – Sommer-Special“-Finale am Sonntag, 31. Juli um 20:15 Uhr.

Gewichtheber Matthias Steiner macht den Anfang in der Runde und tritt zur Vorspeise mit einem „Gezupften Lachs vom Brett / Joghurt / Avocado“ an. Der Olympiasieger hat seinen sportlichen Ehrgeiz noch längst nicht verloren und zeigt sich auch am Grill höchst motiviert. In der Vergangenheit konnte er Steffen Henssler zumindest am Herd schon besiegen, aber schafft er es auch mit einem Lachs vom Grill gegen den Fischmeister zu gewinnen? Samy Deluxe hingegen ergreift während des Kochganges von Matthias Steiner direkt die Gelegenheit mit Evelyn und seinem Bandkollegen Matteo gegen Steffen Henssler zu rappen: „Der Einzige, der besser kochen kann als du, ist die Unimensa.“ Ob die Jury das auch so sieht?

itv studios Pressemitteilung vom 27.07.16