"Grill den Henssler" am 13. November um 20:15 bei VOX Zuwachs in der Henssler-Familie: Steffens Zwilling muss an den Herd!

In der letzten Folge von „Grill den Henssler“ hat Steffen Henssler mit nur einem Punkt Vorsprung gegen seine Herausforderer gewonnen und muss diesmal richtig kämpfen. Die Schauspielerinnen Cheyenne und Valentina Pahde wollen zusammen mit „Club der roten Bänder“-Star Tim Oliver Schultz und dem VOX-„Hundeprofi“ Martin Rütter gegen den Koch-King gewinnen. Womit diesmal jedoch keiner gerechnet hat: Nicht nur in der Herausforderer-Küche der Zwillings-Schwestern Cheyenne und Valentina sieht Moderatorin Ruth Moschner doppelt – auch Steffen Henssler bekommt plötzlich Besuch von einem Überraschungsgast, der ihm äußerst ähnlich sieht und ihm beim Kochen unterstützt. Ob Steffens bisher „unentdeckter Zwilling“ allerdings auch so gute Kochqualitäten wie der Profi besitzt?

Eines ist klar, an Selbstbewusstsein mangelt es dem Henssler-Klon nicht. Da ist er ganz nah am Original. Aber reicht das am Ende für einen Doppelsieg?

Am kommenden Sonntag (13. November um 20:15 Uhr bei VOX) werden Genussexpertin Hannah Schmitz, Manager und Genießer Reiner Calmund und Star-Sommelier Gerhard Retter wieder ihre Wertungskarten zücken und über Sieg oder Niederlage entscheiden. Den Start in der Promi-Runde macht Martin Rütter. Normalerweise ist der Hundetrainer Profi darin, Leckerlis zu verteilen, aber kann er die Jury auch mit seiner Vorspeise glücklich machen?

Tierisch geht es bei ihm auf jeden Fall zu, denn schnell zieht er Vergleiche zwischen den Vierbeinern und den Promis. Zu den Welpen gehören Cheyenne und Valentina Pahde, Tim Oliver dagegen zu den Hütehunden. „Dem durftest du bei den Vorbereitungen nicht zu nahe kommen.“ ,so Martins Erklärung. Gegen den „unkastrierten Terrier“ Steffen Henssler, tritt der 46-Jährige mit Unterstützung von Koch-Coach Ali Güngörmüs mit einer „Steirischen Kürbissuppe“ an. Ob „Cocker Spaniel“ Reiner Calmund das schmeckt? Für Juror Gerhard Retter steht nur eines fest: „Die einzige Kürbissuppe auf der Welt, die zehn Punkte für mich verdient, ist die meiner Mutter“, scherzt der Juror. Seit Montag flimmert Tim Oliver Schultz in der zweiten Staffel von „Club der roten Bänder“ wieder über Deutschlands Fernseher. So stark wie sich der 28-Jährige in seiner Hauptrolle der VOX-Serie gibt, zeigt er sich auch bei der Hauptspeise. Sein letzter Besuch in der Henssler-Küche endete mit einer ganz knappen Niederlage: „Das hat mich wirklich getroffen“, gesteht er kämpferisch. Diesmal soll ihm „Reh/Pasta/Feige/Mohn“ zum Sieg verhelfen und er ist ehrgeiziger als je zuvor. Über 15 Mal hat Tim Oliver das Gericht im Vorfeld geübt: „Das wird ein Überraschungserfolg“, verkündet er am Ende stolz, trotz anfänglicher Koch-Schwierigkeiten. Unterstützung bekommt er auch von seinen Mitstreiterinnen Cheyenne und Valentina Pahde, die es mit ihrem Ablenkungsmanöver auf Steffen Henssler abgesehen haben.

Beim Dessert zeigen die beiden Schauspielerinnen dann selbst mit geballter Zwillings-Power, ob sie mit dem Küchen-Profi am Herd mithalten können. Paare hatte Steffen Henssler schon öfter als Gegner, aber noch nie musste er gegen Zwillinge ankämpfen. Cheyenne und Valentina Pahde treten mit ihren „Mini Clafoutis mit Beeren“ nicht nur gegen Steffen Henssler an, sondern auch gegen Überraschungsgast und Henssler-Klon Hugo. „Das ist geil, ich arbeite mir selber zu“, freut sich der Profi über seinen Doppelgänger, der normalerweise eine Ausbildung zum Elektroniker absolviert und sich via Facebook beworben hat. Hat „Stefan“, wie der 21-jährige Pseudo-Zwilling aus Dingolfing liebevoll getauft wird, auch das Kochtalent wie Steffen Henssler oder sind die Pahde-Twins in der Küche eingespielter? Welches Team am meisten überzeugen kann, zeigt VOX am kommenden Sonntag, 13. November um 20:15 Uhr bei „Grill den Henssler“.