"Grill den Henssler" am 6. November 2016 um 20:15 bei VOX Der Henssler-Schreck ist zurück: Koch-Coach Christian Lohse will eine Revanche!

Nachdem der Sternekoch Christian Lohse in der vergangenen Woche eine Niederlage gegen Steffen Henssler einkassieren musste, kommt es am Sonntag erneut zum Duell um die Kochehre. Mit drei neuen Herausforderern zieht der Koch-Coach in den kulinarischen Wettkampf. Ob er mit Schauspielerin Nina Bott, Schauspieler Oliver Wnuk und Comedian Kaya Yanar ein perfektes Team hat, um Steffen Henssler zugrillen? Auch Oliver Wnuk hat noch eine Rechnung mit seinem Koch-Rivalen offen: Bei seinen letzten zwei Besuchen konnte der Schauspieler die Genuss-Jury nicht von seinen Gerichten überzeugen, dabei haben Steffen und er sogar blind gegeneinander gekocht. Nun setzt Oliver Wnuk noch einen drauf: „Diesmal wollten wir es nackt machen.“ Zuzutrauen wäre diese Herausforderung Steffen Henssler allemal.

Ob Genussexpertin Hannah Schmitz, Manager und Genießer Reiner Calmund und Star-Sommelier Gerhard Retter der nackten Wahrheit wohl ins Gesicht schauen müssen? Wie sich außerdem Küchenneuling Kaya Yanar und Schauspielerin Nina Bott mit Christian Lohses Unterstützung am Herd schlagen, zeigt VOX am kommenden Sonntag, 6. November um 20:15 Uhr.

Normalerweise kocht die frischgebackene Mama Nina Bott eher ausgefallene Muttermilchrezepte oder Brei, doch diesmal möchte sie mit ihrer Vorspeise „Knusperlachs mit Salat“ ihr Können beweisen. „Das ist doch mal eine Ansage“, zeigt Ruth Moschner Respekt für diese Wahl. Mit einem Fischgericht gegen den „Fischmeister“ Steffen Henssler anzutreten, ist bekanntlich nicht der beste Schachzug, doch mit dem „Fischpapst“ Christian Lohse an ihrer Seite, sollte nichts schief gehen. „Nina, wir gewinnen jetzt“, so der Koch-Coach siegessicher. Das ist auch Steffen Henssler mit seiner Interpretation der Vorspeise. Selbstbewusst verkündet er: „Das ist eine glatte Eins. “„Ich bin bei keinem Film, bei keinem Theaterstück und bei keiner Serie so nervös wie hier“, kündigt Oliver Wnuk die Hauptspeise an. Für die Jury soll es „Scharfes Schwein“ geben und dafür hat der Schauspieler ordentlich geübt: „Ich habe zwei Kilo zugenommen“, gesteht er Moderatorin Ruth Moschner. Seine ganze Familie musste sich in den letzten Wochen fast ausschließlich von diesem Gericht ernähren, damit er den Hauptgang perfekt kreieren kann und seinen Gegner Steffen Henssler beim dritten Versuch endlich besiegt.

Der sonst so sichere Koch-King steht immerhin etwas überfragt vor dem Warenlager. Kann er sich in der vorgegebenen Zeit noch auf sein Improvisationstalent verlassen oder bewährt sich der Kampfgeist von Oliver Wnuk? „Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen“, so Hannahs Resultat. Zur Nachspeise zieht Kaya Yanar in den Kampf am Herd. „Die Küche ist für mich sowas wie eine Art Kriegszone“, erklärt der sonst so lockere Comedian, der sich als eher ungeschickt in der Küche outet. Für seinen „Ziegenkäse mit Kadayif“ bekommt auch er glücklicherweise Unterstützung von seinem Koch-Coach Christian Lohse, der sich im Dessertauch als „Life-Coach“ entpuppt. Seinen nervösen Schützling lässt er keine Sekunde aus den Augen, denn eine erneute Niederlage gegen Steffen Henssler möchte er nicht einstecken müssen. „Bau bloß keinen Scheiß“, gibt ihm Lohse zu verstehen. Doch Kaya hat ganz andere Pläne. Er versucht seinen Rivalen in der Küche gegenüber mit gekonnten Sprüchen lieber zu verwirren und abzulenken. Ob das die richtige Strategie ist und Christian Lohse mit seinem ehrgeizigen Team Steffen Henssler den Sieg abknüpfen kann, zeigt VOX am Sonntag, 6. November um 20:15 Uhr.