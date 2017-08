Auf offener Bühne und über offenem Feuer holt Koch-King Steffen Henssler in drei „Grill den Henssler Sommer-Specials“ zum finalen Schlag mit der Grillzange aus! Ein letztes Mal will er sein Können am Grill gegen prominente Kontrahenten unter Beweis stellen. „Ich hab richtig Bock und mir vorgenommen, in den letzten drei Sendungen noch mal Gas zu geben, um dann mit einem Paukenschlag zu gehen“, verkündet Steffen Henssler zu Beginn der Show. „Grillen ist ja deine Stärke“, witzelt Moderatorin Ruth Moschner und auch Steffen Henssler selbst weiß, dass Grillen nicht zu seinen Paradedisziplinen gehört. In der ersten Ausgabe der Sommer-Specials erwarten den Star-Koch außerdem drei hochmotivierte prominente Gegner. Zwei von ihnen wissen bereits wie sie Steffen Henssler grillen können: Moderatorin Evelyn Weigert und Comedian Chris Tall triumphierten zuvor schon beim Koch-Duell, aber können sie sich auch am Grill gegen den ehrgeizigen Star-Koch behaupten? Schauspielerin Mimi Fiedler hatte gegen Steffen Henssler das Nachsehen und bekommt nun ihre Revanche. Unterstützt werden alle drei Promis von Kochcoach und Grillexperte Ali Güngörmüs. Warum Comedian Chris Tall beim Hauptgang in Zeitnot gerät und wie er mit Schauspielerin Mimi Fiedler die Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg kurzerhand zur Tanzfläche macht, sehen die Zuschauer am Sonntag, dem um 20:15 Uhr bei VOX.



„Jetzt kommen wir zum wahren Grund, warum Steffen Henssler aufhört. Jetzt kommt der Impro-Gang“, eröffnet Ruth Moschner den Wettkampf lachend. Der Koch-King und die Promis müssen in nur acht Minuten aus acht unterschiedlichen Zutaten ein kreatives Gericht zaubern. In vergangenen Sendungen stieß Steffen Henssler dabei schon an seine Grenzen. Bei der Bewertung des Gangs packt Manager und Genießer Reiner „Calli“ Calmund die Wehmut: „Wenn Steffen geht, bin ich der Einzige, der von Anfang an dabei war. Aber ich muss ganz klar sagen, auch wenn er oft ein kleines Ekelpaket ist, hätte ich ihn gerne weiter dabei gehabt.“ Eine Verschnaufpause gibt es für Steffen Henssler nach dem Impro-Gang nicht, denn schon kurz danach tritt Schauspielerin Mimi Fiedler mit ihrer Vorspeise in den Ring. In 19 Minuten will sie gegrillte Jakobsmuscheln mit Melone und Popcorn servieren. Die kritische Jury zeigt sich bei der Bewertung uneinig. Sternekoch Johann Lafer ist von der Vorspeise alles andere als begeistert. „Bah!“, entfährt es ihm sogar. Jurymitglied und Sterneköchin Maria Groß hat hingegen an beiden Tellern wenig auszusetzen. Aber wer bekommt am Ende mehr Punkte?



Comedian Chris Tall tritt im Hauptgang gegen den Star-Koch an und möchte die Jury in 25 Minuten Zubereitungszeit mit „Toast Hawaii“, einem echten Klassiker der deutschen Fernsehküche, überzeugen. „Der erste Fernsehkoch, Clemens Wilmenrod, war bekannt für seinen Toast Hawaii. Es ist geil, dass wir so ein Gericht dabei haben!“, freut sich Steffen Henssler. Als kreative Note wird das klassische Gericht jedoch noch mit Fleisch vom Wollschwein serviert. Chris Tall kommt während der Zubereitung ganz schön ins Schwitzen und das liegt nicht nur am offenen Feuer. Zwischen Ruth Moschner und dem Comedian sprühen die Funken. „Ich nenn dich ab jetzt nur noch Grill, weil du so heiß bist!“, flirtet Chris Tall drauf los. Und auch Ruth Moschner ist von dem 26-Jährigen angetan: „Darf ich dich Kugelgrill nennen?“ Vor lauter Flirterei verliert Chris Tall dann jedoch die Zeit völlig aus den Augen. „Wir schaffen das nicht mehr!“, ruft Kochcoach Ali Güngörmüs verzweifelt. Ob Chris Tall den Hauptgang noch rechtzeitig servieren kann?



Moderatorin Evelyn Weigert möchte schließlich mit dem Dessert bei der Fachjury punkten. Dafür hat sie Quarksoufflé mit Pfirsich gewählt – natürlich zubereitet auf dem Grill und das in nur 25 Minuten. „Das ist nicht ganz ohne, aber das krieg ich schon hin“, ist sich Steffen Henssler sicher. Während die beiden zwischen den Grills rotieren, schwingen Mimi Fiedler und Chris Tall das Tanzbein. „Komm, wir machen eine Hebefigur“, schlägt Mimi Fiedler dem Comedian vor. Gesagt, getan: Die beiden bringen ein Stück „Dirty Dancing“ auf die Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg, als Zugabe legt Chris Tall noch eine Hip-Hop-Performance obendrauf. Steffen Henssler ist währenddessen beim Blick auf sein Soufflé siegessicher: „Ich bin sehr zufrieden!“ Doch auch die flippige Moderatorin Evelyn Weigert zeigt erneut ihr Können. „Du bist ja bekannt als der Henssler-Schreck“, weiß Ruth Moschner, denn Evelyn Weigert hat den Koch-King schon zwei Mal am Herd im Dessert geschlagen. Ob ihr das nun auch am Grill gelingt?



Wie die Promis gegen Steffen Henssler in den rasanten Küchen-Competitions zwischen den Grill-Runden abschneiden, wer am Ende des Abends am Grill triumphiert und wer somit das Preisgeld für den guten Zweck mit nach Hause nimmt, sehen die Zuschauer am Sonntag, den 2017, um 20:15 Uhr in der Auftakt-Folge der großen „Grill den Henssler Sommer-Specials“ bei VOX.

