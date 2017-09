So hat man Steffen Henssler noch nie gesehen: In der letzten Ausgabe des „Grill den Henssler Sommer Specials“ kann der Star-Koch und Entertainer seine Tränen beim Abschied kaum zurückhalten. Denn die Finalsendung wird besonders emotional, wenn er zum allerletzten Mal gegen die Promis zum Grill-Duell antritt. Die Chance Steffen Henssler zum Abschied kulinarisch eins überzubraten haben an diesem Abend GZSZ-Liebling Eric Stehfest, Comedian „Dennis aus Hürth“ sowie natürlich auch Erzrivale Detlef Steves, der auf ein unschlagbares Doppel mit Moderatorin Panagiota Petridou setzt. Koch-Coach Mario Kotaska steht den Promis dabei mit Rat und Tat zur Seite.

Doch neben Wettkampf und Wehmut kommt auch der Spaß nicht zu kurz: Besonders die Küchen-Competitions sorgen für große Erheiterung beim Publikum und Moderatorin Ruth Moschner, wenn Panagiota Petridou sich für ein erotisches Tänzchen auf Steffen Hensslers Schoss setzt und auch „Dennis aus Hürth“ auf Tuchfühlung mit dem Hamburger Star-Koch geht oder ihn mit seinen Gags aus dem Konzept bringen will.

Wer am Grill und bei den Küchen-Competitions die Nase vorn hat, wird am Ende fast zur Nebensache, als Reiner Calmund mit seinen Abschiedsworten an den Koch-King für den emotionalsten Moment der Show sorgt. Steffen Hensslers letzte Worte und seinen denkwürdigen Abgang von der VOX-Kochbühne zeigt der Kölner Sender am kommenden Sonntag, den 3. September, um 20:15 Uhr beim „Grill den Henssler – Sommer Special“.