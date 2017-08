„Das wird heute auch wieder gut, das fühle ich“, prophezeit Steffen Henssler, der letzte Woche beim „Grill den Henssler Sommer- Special“ trotz seiner Dessertniederlage den Gesamtsieg auf der Magdeburger Seebühne einfahren konnte, gegenüber Moderatorin Ruth Moschner. Doch bei seiner vorletzten Sendung hat der Hamburger es gleich mit drei unbekannten Gesichtern zu tun: Neben Wiederholungstäterin Larissa Marolt präsentiert „Let’s Dance“-Sieger Gil Ofarim das erste Mal sein Talent am offenen Feuer und wird dabei von Coach-Neuling, Grillexperte Sebastian Lege, unterstützt. Für Noah Becker ist „Grill den Henssler“ sogar eine TV-Weltpremiere: Das erste Mal nimmt der älteste Sohn von Tennislegende Boris Becker an einer Unterhaltungs-Show teil. Ob das für die Promis ein gutes Omen für den zweiten Grill-Showdown ist?

Am Ende entscheidet aber nicht das Schicksal, sondern diese drei Personen: Manager und Genießer Reiner Calmund, Sterneköchin Maria Groß und Star-Sommelier Gerhard Retter vergeben dabei als Jury natürlich keine Extrapunkte für die Neulinge. Ob das Promi-Trio Steffen Henssler trotzdem beim heißen BBQ-Match schlagen kann, zeigt VOX am Sonntag, den 27. August, um 20:15 Uhr beim „Grill den Henssler Sommer-Special“.

Bei der Vorspeise beweist Musiker und Schauspieler Gil Ofarim eindrucksvoll, dass er nicht nur auf dem Tanzparkett eine gute Figur abgibt, sondern auch in Profimanier schnibbeln kann. Dabei ist der diesjährige „Let’s Dance“-Gewinner so konzentriert auf seine „Lachsbulette mit Gurken-Mango-Salat“, dass er so gar keine Augen für Ruth Moschner und ihre Fragen hat. Die schnappt sich kurzerhand Noah Becker zum Vieraugengespräch. Doch der tiefenentspannte Künstler will lieber ein paar Personen Zuhause zu grüßen. Da muss Ruth Moschner direkt nachhaken: „Waren das die unbekannten Geschwister, von denen wir noch nichts wissen?“, fragt sie schmunzelnd. Doch Noah Becker lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen und dreht den Spieß um, indem er Ruth Moschner ein paar Fragen über ihr Verhältnis zu Steffen Henssler stellt. „Ich mach so ein bisschen Babysitting“, erklärt die Moderatorin. „Und danach ein bisschen in der Garderobe kuscheln?“, entgegnet Noah Becker keck. Was die selbst ernannte Henssler-Mutti dazu zu sagen hat? Koch-Coach Sebastian Lege hat auf jeden Fall einiges zu sagen: Von seinem Hochsitz feuert er eine Anweisung nach der anderen Richtung Gil Ofarim – schließlich muss noch ein Gericht auf den Teller gebracht werden! Wird der Koch-Drill seinem Promi-Schützling zu mehr Jury-Punkten als Steffen Henssler verhelfen?

Als zweiter Promi versucht Noah Becker dem Koch-King mit seinem „Surf’n’Turf von Kalb und Languste mit Süßkartoffeln“ einzuheizen. Steffen Henssler zeigt sich ob der edlen Zutaten erstn einmal beeindruckt: „Languste? Das hatten wir noch nie in der Show“, so der Star-Koch baff und freut sich: „Da lassen wir es aber noch einmal richtig schön krachen – das ess‘ ich selber!“ Ob die Jury am Ende wirklich vor leeren Tellern sitzt? Ruth Moschner nutzt derweil die Gunst der Stunde, Gil Ofarim endlich ein wenig auf den Zahn zu fühlen. Dieser schmettert der Moderatorin direkt ein kleines Entschuldigungsständchen wegen seiner Gesprächsverweigerung bei der Vorspeise. Bleibt zu hoffen, dass das für Noah Becker gegenüber der Jury am Ende nicht nötig sein wird.

Beim Dessertgang „Süßer Reis im Bananenblatt mit Papaya“ wird Larissa Marolt einiges an Konzentration abverlangt. Ihre Teamkollegen versuchen derweil, Koch-King Steffen Henssler mit einem Bierchen abzulenken. Die Moderatorin freut‘s: „Die Sendung nimmt immer einen lustigen Verlauf, wenn du betrunken bist.“ Ob Gil Ofarim und Noah Becker es so schaffen, dass Larissa Marolt am Star-Koch vorbeiziehen kann? Das Model hat der Ehrgeiz gepackt: „Letztes Mal hat er dich gegrillt“, erinnert Ruth Moschner. „Deswegen bin ich wiedergekommen – Revanche!“, erwidert die Neuschauspielerin. Doch während das Gespräch in Richtung Beziehungsstatus geht, unterbricht Coach-Neuling Sebastian Lege die Damen knallhart: „Bitte die Papaya kleinhacken!“ Das wird von Larissa nur mit einem strafenden Blick kommentiert, die Ruth Moschner lieber verrät, „offiziell Single“ zu sein. Ob sie sich in Plauderlaune am Grill verzettelt und ob die Promis Steffen Henssler beim zweiten Grillabend in die Knie zwingen können, zeigt VOX am kommenden Sonntag, den 27. August, um 20:15 Uhr beim „Grill den Henssler Sommer-Special“.