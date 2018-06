Er liebt Essen, er lebt Essen und lebt in Essen: Profikoch Nelson Müller nimmt diese Woche die Herausforderung bei „Grill den Profi” an. Und die drei prominenten Hobby-Köche Profitänzerin Otlile Mabuse, „Bachelor” Daniel Völz sowie Moderatorin Andrea Kiewel wollen dem Sternekoch das Leben in der TV-Küche so richtig schwer machen. Denn bisher konnten in den acht Sendungen der aktuellen Staffel von „Grill den Profi” die Promis nur einmal den Tagessieg für sich einfahren. Mit ihrem Koch-Coach Tony Hohlfeld (ein Michelin-Stern) haben sie sich bestens vorbereitet und wollen den Profi in der letzten Folge der aktuellen Staffel grillen!

Auch wenn alle ehrgeizig am Herd stehen, hat der „Bachelor” Daniel Völz Zeit für eine Charme-Offensive bei Ruth Moschner: „Ich finde das ja so toll, dass du heute hier bist und ich habe da was für dich mitgebracht. Wenn du schon mal in meiner Küche bist, dann kriegst du auch eine Rose!” Sehr erfreut darüber, zeigt sie ihre Rose Nelson Müller. „Muss ich da jetzt mithalten?”, fragt sich der Profikoch noch kurz, um dann blitzschnell einen Chicorée auf ein Stäbchen zu spießen. Seine eigens kreierte Blume überreicht er mit den Worten: „Die kann man sogar essen!” Wenn gleich zwei Männer Ruth Moschner so bezirzen, zaubert das natürlich ein Strahlen ins Gesicht der Moderatorin.

Wer hätte das gedacht! Die erste Koch-Competition des Abends lautet: Promi oder Profi? Wer glaubt, in der kürzesten Zeit seine Aufgabe bewältigen zu können. Daniel Völz wettet, dass er die Maß mit alkoholfreiem Bier unter einer Minute austrinken kann. Das will Profi-Koch Nelson Müller nicht unterbieten und lässt dem „Bachelor” den Vortritt. Kaum angesetzt, ist das Glas auch schon geleert! Gerade einmal 13 Sekunden benötigt der Immobilienmakler für diese Aufgabe und bringt damit alle im Studio zum Staunen. Ob Moderatorin Andrea Kiewel und Profi-Tänzerin Otlile Mabuse ebenfalls einen Punkt einfahren, sehen die Zuschauer in der letzten Ausgabe der aktuellen Staffel am Sonntag, 10. Juni bei VOX.

Die Gerichte der Promis:

Otlile Mabuse

Sosaties mit Jalapeño Poppers (Fleischspieß mit Aprikose und gefüllten Jalapenos)

Daniel Völz

Rinderfilet mit Zwiebeln und Fondantkartoffeln

Andrea Kiewel

Pancakes mit Eierlikör

Profikoch:

Nelson Müller

Koch-Coach:

Tony Hohlfeld

Die „Grill den Profi“-Jury:

Reiner Calmund

Maria Groß

Gerhard Retter

Moderation:

Ruth Moschner