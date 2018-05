Frank W. Hempel

Weltmeister, Olympiasieger, eine echte First Lady und Gäste aus dem Hochadel – in den vergangenen Jahren hat hier wirklich das Who is Who aus allen Bereichen gekocht. Doch eine Branche hat bisher bei der VOX-Kochshow gefehlt: die Politik! Jetzt ist es soweit: Mit Sahra Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende der Partei „Die Linke“, kocht bei „Grill den Profi” erstmals eine aktive Bundespolitikerin um den Tagessieg und eine Spende für einen guten Zweck. Und auch für die Politikerin ist es eine Premiere, denn sie nimmt zum ersten Mal an einer Unterhaltungsshow teil. „Ich finde, das ist einfach eine spannende Herausforderung und ich gebe ehrlich zu: Ich bin aufgeregter, als wenn ich zu ‚Anne Will‘ oder ‚Maybrit Illner‘ gehe!”, so die 48-Jährige zu Beginn der Sendung. In ihrem Team mit dabei: Schauspieler Daniel Donskoy („Sankt Maik“), Moderator Lutz van der Horst (u.a. „heute-show“) sowie Koch-Coach Mario Kotaska. Gemeinsam haben sie nur ein Ziel: Profikoch Ali Güngörmüs grillen!

Mit Eleganz, Ruhe und sympathischer Offenheit geht die Wahlsaarländerin Sahra Wagenknecht diese Herausforderung an. Ohne sich aus dem Konzept bringen zu lassen, beantwortet sie die Fragen von Ruth Moschner, wie zum Beispiel nach den Reaktionen der Fraktion auf ihre Teilnahme bei „Grill den Profi“. „Die waren alle völlig entsetzt und haben gesagt, ‚Um Gottes Willen, mach das nicht!‘. Du bist doch eine seriöse Frau, du kannst doch nicht öffentlich kochen. Das hat mich aber nicht so beeindruckt, aber blamieren will ich mich natürlich nicht”, erklärt die Ehefrau von Oskar Lafontaine während der Zubereitung des französischen Dessertklassikers Ile Flottante („Schnee-Eier“). War die studierte Volkswirtin schon immer ein Genussmensch? „Ich esse unheimlich gern. Deswegen habe ich irgendwann angefangen das Kochen zu lernen. Man will ja nicht ständig essen gehen und man hat auch gar nicht immer die Zeit dafür. Abends zu Hause ist es auch gemütlicher, man ist zu zweit, muss sich nicht extra für draußen zurechtmachen. Gerade wenn ich eine anstrengende Woche hinter mir habe, bin ich immer total froh, wenn ich mal zu Hause bin.“ Auch über ihre Kindheit, alleine mit ihrer Mutter, spricht die Halbiranerin aus Jena offen: „Ich war drei Jahre alt, als mein Vater wegging. Ich weiß nur noch, dass er mich immer auf den Schultern getragen hat. Das habe ich richtig vermisst. Da war ich schon traurig, als er weg war.“

Mitstreiter Lutz van der Horst ist ebenfalls überrascht von der Offenheit der Politikerin: Alle dürfen sie duzen – sogar er, der sie schon häufig als „heute-show“-Reporter mit diversen Spontan-Interviews überfallen hat! Und wie wird das dann bei dem nächsten beruflichen Zusammentreffen? Lutz van der Horst: „Dann muss ich wieder Sie sagen!“ Sahra Wagenknecht: „Nein, wegen mir nicht.“ Lutz van der Horst ist irritiert und scherzt: „Na ja, mal gucken wie das noch so wird mit uns heute Abend!” Ob die neue Vertrautheit ein Problem für ihn wird? „Meinen ‚heute-show‘-Kollegen habe ich nicht erzählt, dass wir beide hier sind. Ich hoffe, die sehen die Sendung nicht – sonst bin ich gefeuert.“

