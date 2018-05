"Grill den Profi - Sommer-Special" 19.-21. Juli in Magdeburg Der Kochwettbewerb bei VOX LIVE von der Seebühne in Magdeburg!

Nachdem im letzten Jahr noch Steffen Henssler seine Abschiedvorstellungen vor begeisterter Kulisse gab, stellen sich nun die drei Starköche Roland Trettl, Nelson Müller und Ali Güngörmüs der Herausforderung der Seebühne in Magdeburg und treten bei "Grill den Profi" in den Kochkampf zwischen David und Goliath. Wer kann gegen die Promis am Herd bestehen - und wer wird "gegrillt"?



In jeder Folge von "Grill den Profi" wird ein Profi von drei prominenten Hobbyköchen herausgefordert, die jeweils ihr eigenes Lieblingsgericht mitbringen. Dies muss der Profi-Koch auf den Teller zaubern – aber was genau er kochen muss, erfährt er immer erst in der Sendung selbst. Den Promis dagegen steht ein Koch-Coach zur Seite, mit dessen Hilfe es für den Profi besonders knifflig werden soll. Wer kann mit seinem Gang bei der Jury überzeugen?



Manager und Genießer Reiner Calmund, Star-Sommelier Gerhard Retter und Sterneköchin Maria Groß bewerten die Gerichte und entscheiden, wer seine Koch-Ehre retten und sich das Preisgeld sichern kann. Ruth Moschner führt als Moderatorin durch "Grill den Profi" und fühlt den prominenten Hobbyköchen während der Show auf den Zahn.

Wer LIVE dabei sein will, Tickets gibt’s hier:

https://tvtickets.de/info.php?show=GDPSO

19.07.2018: Grill den Profi Sommer-Special mit Roland Trettl

20.07.2018: Grill den Profi Sommer-Special mit Nelson Müller

21.07.2018: Grill den Profi Sommer-Special mit Ali Güngörmüs