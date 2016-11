Glückwunsch an Pal Dardai und sein Team, sie können die Länderspielpause in der Spitzengruppe richtig genießen. Ich glaube, die erste Pleite dieser Saison war für die Berliner Hertha gleichzeitig ein wichtiger Sieg. So blöd es klingt, das Scheitern in der Europa League gegen Kopenhagen hängt direkt mit dem Aufschwung zusammen. Uli Hoeneß lobte in der vergangenen Woche RB Leipzig, merkte aber gleichzeitig an, dass deren gute Form logisch sei, weil sie eben unter der Woche die Füße hochlegen, regenerieren und Verletzungen auskurieren können – das können die Klubs, die international dabei sind, eben nicht. Da fehlt es Geist und Körper an Frische, der Stress findet nicht nur auf dem Rasen statt, die Reiserei nervt ebenso wie die Tatsache, dass geregeltes Training und Regeneration fast nicht mehr stattfindet.

Der Hertha ist dies erspart geblieben. Und es ist kein Wunder, dass mit Leipzig, Hoffenheim, Köln und Frankfurt weitere Teams im oberen Drittel mitmischen, die international nicht vertreten sind. Mainz’ Manager Rouven Schröder sagte nach der 1:6 - Klatsche in Anderlecht mit drei Gegentoren in den letzten fünf Minuten: „Die Jungs haben alles gegeben und versucht, das Ding zu drehen. Dann aber passieren diese fünf Minuten, die viel umschmeißen. Und diese Sache müssen wir aufarbeiten – die Wahrnehmungschärfen. Wir werden die Spieler jetzt auf die Fehler hinweisen. “Selbst München, Leverkusen und Dortmund – wenn sie nicht gerade gegen Schlusslicht HSV spielen – haben Probleme mit den vielen englischen Wochen. Nicht, dass jemand denkt, es sei besser, sich nicht für Europa zu qualifizieren.

Aber, liebe Fans: Es ist eine andere, höhere Belastung. Das muss einkalkuliert werden. Man ist anfälliger für Verletzungen, mentale Ermüdung und riskiert eben auch mal eine Klatsche. Merke: Auch Europa ist gewöhnungsbedürftig.