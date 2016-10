Der gestrige Sonntag (17.10.) war bei VOX ein voller Erfolg: „Grill den Henssler“ – moderiert von Ruth Moschner – sahen ab 20:15 Uhr insgesamt 2,66 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren, was ein neuer Allzeit-Bestwert seit Sendestart der Kochshow im Herbst 2013 ist. Starke 11,4 Prozent der 14- bis 59-Jährigen verfolgten den beliebten Wettkampf am Herd zwischen Star-Koch Steffen Henssler und seinen prominenten Gegnern Nina Moghaddam, Paul Panzer und Mario Barth. Sowohl das neue Studio als auch die neuen Regeln und die neue Jury kamen somit beim Publikum gut an: Manager und Genießer Reiner Calmund sowie die neuen Juroren Foodbloggerin Hannah Schmitz und Star-Sommelier Gerhard Retter bewerteten die Gerichte gestern in dieser Besetzung zum zweiten Mal.

Auch das anschließende Promi-Magazin „Prominent!“, das erstmals mit der neuen Moderatorin Nina Bott on air ging, erzielte am Sonntagabend sehr starke 13,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und somit einen neuen Jahresbestwert.

Die beliebten VOX-Sendungen „biete Rostlaube, suche Traumauto“ (9,4 Prozent) sowie „Hot oder Schrott – Die Allestester“ (8,5 Prozent) erzielten ebenfalls sehr gute Marktanteile bei den 14- bis 59-Jährigen und bescherten VOX insgesamt einen ausgezeichneten Tagesmarktanteil von 9,2 Prozent in dieser Zielgruppe.

Von allen Sendungen gibt es bereits am kommenden (23.10.) um 20:15 Uhr neue Folgen. Bei der nächsten „Grill den Henssler“-Ausgabe wollen dann Marijke Amado, Jan Hahn sowie Sarah und Pietro Lombardi den Koch-King Henssler vom Thron stürzen.