Wer mit einem dezenten Tusch zum Start in die 54. Bundesligasaison gerechnet hatte, der wurde von einem dröhnenden Paukenschlag begrüßt. Ich bin sicher, den Bremern klingeln jetzt noch die Ohren von den sechs deftigen Watschn, die sie sich gleich am ersten Spieltag in München abgeholt haben.

Die Bayern dagegen betrieben weltweit Eigenwerbung in diesen 90 Minuten, die in 210 Länder der Erde ausgestrahlt wurden. Es bleibt dabei: Der Rekordmeister ist sportlich national das Maß aller Dinge und für die Bundesliga auch das Flaggschiff der internationalen Vermarktung. Glanzlichter wie das am Freitagabend in der Allianz Arena lassen den „Stern des Südens“ nur noch heller strahlen. Und das kann letztlich nur gut sein für die Aura des deutschen Fußballs. Bemerkenswert finde ich bei den Bayern, dass diese Start-Leistung gegen Werder noch ohne solche Top-Stars wie Arjen Robben, Kingsley Coman, Douglas Costa, Europameister Renato Sanches und Weltmeister Jerome Boateng zustande kam. Das zeigt mir deutlich: Die Kaderpolitik der Bayern ist perfekt. Die fünfte Meisterschaft in Serie ist schon programmiert. Ich wünsche Carlo Ancelotti nur, dass er mehr Glück hat als sein Vorgänger Pep Guardiola auf dem Stuhl des Cheftrainers, was die Champions League angeht. Interessant, dass er in seiner ersten Bayern-Saison gleich in der Gruppenphase der Königsklasse auf Atletico Madrid trifft – in einer Neuauflage des letzten (erfolglosen) Halbfinales...

Und der Rest der Liga? Da muss bei aller Münchner Überlegenheit ein Ruck durch die anderen Klubs gehen. Leverkusen, Gladbach, Dortmund – sie haben doch nichts zu verlieren. Mein Tipp für den Saisonverlauf: Gar nicht auf die scheinbar übermächtigen Bayern schauen, einfach so konstant wie möglich die eigenen Bahnen ziehen. Und ich bin sicher: Am Ende wird trotzdem ein Spitzenplatz für sie heraus kommen.