Köln, 10.08.17: Nach dem Abschied von „Grill den Henssler“ mit Steffen Henssler kochen bei VOX auch im Herbst 2017 Emotionen und Töpfe über. Denn dann wagen sich in „Grill den Profi“ sogar acht Starköche in den Kochkampf zwischen David und Goliath: Roland Trettl, Christian Lohse, Alexander Kumptner, Ali Güngörmüs, Ralf Zacherl, Meta Hiltebrand, Nelson Müller und Benno Ullrich stellen sich der Herausforderung, in acht neuen Folgen der Koch-Show gegen prominente Hobby-Köche anzutreten. Doch welcher der Kochgiganten kann am Herd bestehen?



In jeder Folge bringen drei prominente Herausforderer ihr eigenes Lieblingsgericht mit, um mithilfe eines Koch-Coaches den Profi auf die Probe zu stellen. Denn dieser erfährt erst in der Show von seinem zu kochenden Gericht. In drei Gängen muss der Profi nun sein Können gegen jeweils einen der Promis unter Beweis stellen. Wer punktet bei der erstklassigen Jury schließlich mehr mit Vorspeise, Hauptgang oder Dessert? Das letzte Wort im Kampf um die Koch-Ehre und das Preisgeld für den guten Zweck haben wieder Manager und Genießer Reiner Calmund, Sterneköchin Maria Groß sowie Star-Sommelier Gerhard Retter. Moderiert werden die Shows weiterhin von Ruth Moschner, die die prominenten Hobbyköche währenddessen charmant in die (Grill-)Zange nimmt.



Bevor „Grill den Profi“ im Herbst bei VOX zu sehen sein wird, können sich die Zuschauer noch auf die drei finalen Folgen von „Grill den Henssler“ freuen. In den „Sommer-Specials“ (ab 20. August sonntags um 20:15 Uhr) will Steffen Henssler im ultimativen BBQ-Wettbewerb noch einmal seine geballte Power am Grill beweisen.



Tickets für „Grill den Profi“ sind ab sofort im Vorverkauf unter tvtickets.de erhältlich. Produziert wird die Koch-Show von ITV Studios Germany GmbH.

Quelle: VOX Pressemeldungvom 10.08.2017