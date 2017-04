Regelverstöße, Punktabzüge, Servierpannen und intime Geständnisse – gleich zum Auftakt der ühlingsstaffel von „Grill den Henssler“ geht es hoch her. Und auch die Promis, gegen die sich Koch-King Steffen Henssler in der ersten Folge kulinarisch bewähren muss, haben es in sich: Sängerin Sarah Lombardi, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Star Mustafa Alin und Ex-Dschungelteilnehmerin Kader Loth. Die Drei wollen mit geballter Power und der Hilfe von Koch-Coach Ralf Zacherl dem nahezu unbesiegbaren Profikoch eins überbraten. Doch das letzte Wort im Wettkampf am Herd hat die hochkarätige Jury mit Manager und Genießer Reiner Calmund, Star-Sommelier Gerhard Retter und – neu dabei – Sterneköchin Maria Groß. Ihre kritischen Gaumen entscheiden nach jeder Kochrunde, ob Steffen Henssler oder seine Gegner ein Preisgeld für den guten Zweck abräumen. Durch die hitzigen Koch-Battles führt Moderatorin Ruth Moschner, die auch dafür sorgt, dass die prominenten Hobbyköche ganz schön aus dem Nähkästchen plaudern.



Gleich zu Beginn der mit dem Publikums-Bambi ausgezeichneten Koch-Show stürmt Steffen Henssler voller Elan auf den Küchentresen, reißt sich die weiße Kochjacke vom Leib und präsentiert sich in seiner pinken „Glücksjacke“. Aber diese bereitet dem Star-Koch im Impro-Gang, in dem die Promis gemeinsam gegen Steffen Henssler kochen, alles andere als Glückseligkeit. Denn kurz vor Ablauf der Zeit hält er in der Hektik einen Teller schief und die Hälfte des in nur sieben Minuten zubereiteten Gerichts landet auf dem Boden – und das ausgerechnet vor dem Platz von Manager und Genießer Reiner Calmund! Natürlich bleibt dieser Fauxpas aufgrund der ungleichen Portionsgrößen von „Calli“ nicht lange unbemerkt…



Auch beim Zubereiten der von Mustafa Alin gewählten Vorspeise läuft es noch nicht ganz rund für Steffen Henssler: „Ich bin wie eine Oma. Ich muss erstmal meine Gedanken sortieren und die Synapsen müssen sich wieder auf ‚Grill den Henssler‘ einstellen.“ Die Jury soll mit „gegrilltem Tofu“ überzeugt werden. Mustafa, der bei „GZSZ“ die Rolle des Mesut Yildiz übernimmt, stellt erstmal klar: „Ich bin kein Vegetarier, ich esse Döner.“ Das erklärt vielleicht auch den Spickzettel, auf den der 39-Jährige des Öfteren schielen muss – ganz zur Erheiterung von Ruth Moschner. Mustafa rechtfertigt sich: „Ich stehe eigentlich nie in der Küche – nur, wenn ich mir etwas zu trinken hole oder Anweisungen gebe.“ Dass das der Wahrheit entspricht, bekommt Ralf Zacherl schnell zu spüren: Denn routiniert läuft bei Mustafa gar nichts ab. Der Koch-Coach versucht schließlich in den letzten anderthalb Minuten beim Anrichten zu retten, was zu retten ist. Doch die Zeit macht den beiden einen Strich durch die Rechnung: Ein Teller wird zu spät auf dem Jurytisch platziert und kann damit nicht gewertet werden! Aber nicht nur das: Die Jury ist von der Auswahl der Vorspeise alles andere als verzückt. Während Maria Groß ihre Kritik noch galant verpackt: „Ich bin kein Tofu-Fan. Er lebt ja nur davon, wie er arrangiert wird“, ist für Reiner Calmund nahezu eine kulinarische Katastrophe ausgebrochen: „Tofu schmeckt einfach wie ein neutraler Schwamm und der Couscous als Beilage schmeckt auch beschissen.“



Nach dem Tofu-Debakel will Sängerin Sarah Lombardi den Koch-King Steffen Henssler mit ihrem Hauptgang „Wolfsbarsch mit mediterranem Gemüse“ grillen. Das ist ihr bereits in der letzten Herbst-Staffel gelungen – da war jedoch noch ihr damaliger Partner Pietro am Herd und auch privat an ihrer Seite. Ruth erinnert sich „wie süß“ die beiden zusammen waren und möchte nach einem kurzen Video-Rückblick gleich von Sarah wissen, ob sie vor einem halben Jahr auf ein Theaterspiel der beiden hereingefallen ist oder sie damals wirklich noch verliebt waren. Aber nicht nur das, Ruth spricht mit der 24-jährigen Sängerin auch über die schwierige Zeit nach der Trennung. „Das war schon extrem. Aber ich bin jetzt gewappnet, für alles, was kommt. Ich bin noch jung und natürlich mache ich Fehler“, sagt Sarah Lombardi. Im Koch-Wettkampf schlägt sie sich aber auch alleine hervorragend und so lobt Koch-Coach Ralf Zacherl: „Sarah ist mein bestes Pferd im Stall.“ Doch kurz danach begeht er gleich zwei Regelverstöße, die weder unbemerkt noch ungestraft bleiben. Die Konsequenz? Punktabzug! Jetzt kann Sarah nur noch auf eine gute Jury-Wertung hoffen, um Steffen erneut vom Thron zu stoßen.



In der letzten Kochrunde will Kader Loth die Geschmacksnerven der Jury mit „Banane und Toffee“ verzücken. Moderatorin Ruth Moschner verzückt die Ex-Dschungelteilnehmerin hingegen mit schlüpfrigen Geständnissen: „Mein Verlobter und ich haben schon noch Sex, aber nicht mehr so aktiv. Ich war ja ein paar Wochen im Dschungel, da ist einiges eingeschlafen – das holen wir gerade nach.“ Kochtechnisch ist bei Kader aber laut Ralf Zacherl „Alles im Loth.“ Doch kann ihr Schichtdessert mit Steffen Hensslers Bananen im Tempuramantel wirklich mithalten? Sterneköchin Maria Groß befindet bei der Beurteilung jedenfalls: „Das ist wie ein ungesundes Müsli ohne üchte, dafür ganz viel Banane, Schokolade und Karamell.“ Bedeutet das den Sieg von Steffen über 4.000 Euro Preisgeld oder können Kader und Ralf 3.000 bzw. 1.000 Euro für den guten Zweck absahnen?



Ob die Promis Star-Koch Steffen Henssler bezwingen können, sehen die Zuschauer in der ersten von insgesamt acht Folgen der neuen „Grill den Henssler“- ühlingsstaffel am , 2017, um 20:15 Uhr bei VOX.

Mediengruppe RTL Pressemitteilung vom 28.03.2017