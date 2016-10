Der erste Sieg der Frankfurter Eintracht stand bereits am Donnerstag Fest: Die Nachricht, dass Marco Russ seine Hoden-Krebserkrankung überstanden hat und als gesunder Mann bald das Reha-Training beginnen kann. Am Tag danach schenkten die Kollegen dem überglücklichen Routinier einen souverän herausgespielten 3:0-Sieg in Hamburg – Russ war mitgereist und saß auf der Bank. Eine tolle Geste! Mit nun14 Punkten hat die Eintracht den Anschluss an das obere Drittel der Tabelle geschafft und dies unter Voraussetzungen, die gelinde gesagt katastrophal waren.

Mit anderen Worten: Wäre ich Berater von Niko Kovac, hätte ich ihm nach der Rettung in der Relegation dringend geraten, sich einen anderen Job zu suchen. Ausgerechnet in der Stadt der Bänker und Börsianer, wo die Edelfans mit den dicken Karossen in die Tiefgarage unter der Commerzbank-Arena fahren, waren Kovac und Co. gezwungen, mit dem kleinen Geldbeutel einkaufen zu gehen. Vorher mussten mit Verkäufen von dem Fast-Absteiger-Team rund zehn Millionen Euro Transfer-Einnahmen erzielt werden, für neue Spieler wurden dagegen nur knapp 2,6 Millionen Euro freigegeben. Ein Himmelfahrts-Kommando. Eigentlich ist oder war das Ziel Klassenerhalt, unter diesen Voraussetzungen nicht zu schaffen.

Der Berliner und Ex-Hertha-Spieler Kovac machte das Beste daraus, er ist heute der Trainer-Shooting-Star der Liga. Die unglücklichen Wintereinkäufe Fabian und Huszti machte er stark, Leihspieler wurden gut integriert, die Erfolgsserie der Frankfurter Eintracht ist ein großer Verdienst von Niko Kovac.

Und Hamburg? Das krasse Gegenteil der Eintracht. Was die Transferkohle angeht, konnte der HSV aus dem Vollen schöpfen. Bis jetzt ist nichts dabei herausgekommen, die Realität ist bitter. Fast 80 Millionen Euro investierte der Dino in den vergangenen drei Jahren in neue Spieler. Entstanden ist ein heißer Abstiegskandidat.