Es war eine Stunde, die allen, die nicht mit dem FC Bayern halten, Hoffnung gemacht hat. Von der Carlo Ancelotti nach dem Spiel sagte: „Schalke hat uns große Schwierigkeiten bereitet. Es war 60 Minuten lang sehr ausgeglichen. “Als die Bayern mit Vidal, Kimmich und Costa personell nachlegten, wurde die Übermacht zu groß. Am Ende war es ein verdienter Sieg für den Meister gegen starke Schalker, denen ich einiges zutraue, wenn sich nach dem Umbruch (Manager, Trainer, sechs neue Spieler) alles eingespielt hat.

Die Bayern wieder vorne. Im Zweikampf mit Dortmund vielleicht. Und die Frage stellt sich: Wird sich das je wieder ändern? In der vergangenen Woche kam heraus, dass die Champions-League-Teilnehmer demnächst unanständig viel mehr Geld bekommen. Die Schere zwischen diesen Klubs und dem Rest der Liga wird noch weiter auseinandergehen. Wenn man jetzt eine weitere Überhitzung des Fußballmarktes zulässt, der bislang in erster Linie von England ausgeht, wird es kritisch und gefährlich für Europas Top-Ligen. Der nächste Schritt soll die Einführung einer Welt-Liga sein. Laut „Mirror“ könnte neben dem FC Bayern aus der Bundesliga auch Borussia Dortmund an dieser Liga teilnehmen. Das Blatt brachte insgesamt 22 Vereine als mögliche Starter ins Spiel, darunter Granaten wie Guangzhou Evergrande und Shanghai SIPG aus China, Melbourne City, Corinthians São Paulo und Super Sport United aus Johannesburg.

Ich werde nachts nicht aufstehen und mir diese Knüller ansehen. Kleiner Hinweis, bei der Fifa-Klub-WM stimmen vielleicht die wirtschaftlichen Daten, aber kaum einer weiß, wer in den letzten fünf Jahren Klub-Weltmeister wurde. Leute, kommt mal runter und lasst Euch die Dollarzeichen aus den Augen lasern. Schalke gegen Bayern – das wollen die Fans in Deutschland sehen. Oder Schalke gegen den BVB. Und sicherlich lieber Leipzig gegen Dortmund als Shanghai gegen den FC Bayern. Es wird Zeit, sich zu besinnen. Darauf, wo der Fußball herkommt und wo er zuhause ist.