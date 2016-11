Das war nun nicht unbedingt nötig, dass RB Leipzig ausgerechnet mit einem Sieg bei meinem Ex-Klub Leverkusen den Sprung an die Tabellenspitze schaffte. Bayer 04 hat den Leipzigern dabei fleißig geholfen. Ein Eigentor, ein verschossener Elfmeter bei der 2:1-Führung und ein dicker Fehler von Torwart Leno sorgten für das Endergebnis. Andererseits darf man die Vorstellung des Aufsteigers getrost als deutliches Zeichen an die gesamte Liga gewertet wissen: Der „Dosenklub“ ist auf dem Weg nach Europa. Fakt ist: In Leipzig wächst eine neue Kraft heran, sie sorgen in der Stadt, und zum Teil auch in ganz Deutschland, für Euphorie.

Kompliment an die Macher: Didi Mateschitz, dessen Millionen das Konstrukt erst ermöglicht haben. Oliver Mintzlaff als umsichtiger Geschäftsführer, Ralph Hasenhüttl, der dieser Mannschaft ein Gesicht verleiht und bei dem ein System nicht eine Zahlenreihe bedeutet, sondern tatsächlich mit Sinn und Verstand auf den Rasen gebracht wird. Schließlich Ralf Rangnick – der Vater des Erfolges. Wir alle wissen, dass es im Fußball nicht reicht, Kohle zu haben. Davon haben die Leipziger reichlich, das wird nicht selten kritisch gesehen. Aber: Sie können mit dem Geld auch umgehen, dass ihnen zur Verfügung gestellt wird. Ich habe vor der Saison RB Leipzig einen sicheren Tabellenplatz zugetraut, dass sie sich aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem großen Favoriten FC Bayern liefern, ist vermutlich nur eine Momentaufnahme. Aber eine, die zeigt, dass sie im Kampf um die internationalen Plätze voll dabei sind. Finanzstarke Investoren haben andere Klubs auch, entscheidend ist, was unten rauskommt. Und das ist aktuell eine Menge. Dazu meinen Glückwunsch an RB Leipzig.