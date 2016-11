Er ist eines DER Gesichter der Bundesliga— und dabei auch ein fachliches Schwergewicht. „Seinen“ Verein Bayer 04 Leverkusen begleitete Reiner Calmund aus der 2. Bundesliga-Nord 1978 bis ins Finale der Champions League 2002. So oft, wie er zu Gast in München war, nämlich 27 Mal, kommen wir nicht umhin, ihn vor dem Duell Bayern gegen Bayer zu interviewen. Seine aktive Geschäftsführer-Tätigkeit endete zwar schon 2004, doch „Calli“ ist immer noch mittendrin im aktuellen Fußball-Geschehen und bestens informiert.

Herr Calmund, lassen Sie uns zu Beginn über Bayer Leverkusen reden. Wie eng ist der Kontakt noch zu Ihrem Herzensklub?

Natürlich eng, vor allem zu Rudi Völler, den ich als Spieler nach Leverkusen holte und danach überredete, als Sportdirektor weiterzumachen. Rudi ist heute das Gesicht von Bayer 04. Meinen 65. Geburtstag habe ich gleich dreifach mit Bayer 04 gefeiert. In einem ganz kleinen Familienkreis waren der langjährige Sportchef der Bayer AG, Jürgenvon Einem, der Vereinsarzt und meine Chef-Sekretärin mit ihren Partnern dabei. Danach gab es in Leverkusen noch zwei Feiern - einmal mit Vertretern der Geschäftsführung, den aktuellen und ehemaligen Trainern und Betreuern. Ja, und zum Abschluss mit den treuen Seelen aus alten Zeiten.

Besuchen Sie noch Spiele von Bayer 04?

Trotz eines Bandscheiben-Vorfalls inklusive eingeklemmtem Nerv habe ich zuletzt im September den Sieg von Leverkusen gegen den HSV aus Rudi Völlers Büro live miterlebt. Mein Arzt, den ich eingeladen hatte, war von der Sicht und Bewirtung begeistert...

1976 begannen Sie dort als Stadionsprecher und Jugendleiter. Ein Ergebnis Ihrer erfolgreichen Arbeit beim SC Brühl?

Leverkusen war ja damals ein völlig anderer Klub, ein unbedeutender Zweitligist. Willibert Kremer, der damalige Trainer, sah mich bei einem Auswahlspiel in der Sportschule Hennef. Es goss in Strömen und er dachte sich, wer so bekloppt ist, den kann man brauchen. So kam ich zu Bayer, wo wir Aufbauarbeit in allen Bereichen leisteten. Dass wir ein Jahr später aufstiegen, ahnten nicht einmal wir. Das war ein positiver Betriebsunfall. Und die Arbeit wurde dadurch nicht weniger.

Ihr ursprünglich erlernter Beruf?

Groß- und Außenhandelskaufmann, danach habe ich Betriebswirtschaft studiert. Mit 18 mussten Sie die aktive Spieler-Karriere wegen eines Sportunfalls beenden.Was war passiert?

Ich hatte mir einen Knochenabriss im Sprunggelenk zugezogen. Ich habe dann ein paar Comebacks versucht, kam aber nicht mehr so richtig in Schwung. Bei der heutigen Medizin wäre diese Verletzung kein Problem mehr. Ein kleiner Trost: ich wurde frühzeitig bei der Bundeswehr entlassen und musste später nicht mehr zu Reserveübungen.

Waren Sie denn talentiert?

Ich war zwar damals schon der Boss für Taktik und Spielordnung auf dem Spielfeld, aber andere waren besser. Die Verletzung hat mich als Fußballbekloppten total deprimiert. Letztendlich bedeutete sie für mich Glück im Unglück. Als Fußballer hätte ich den Sprung in die Bundesliga und den internationalen Fußball nicht geschafft.

Bis 1988 waren Sie „nur“ 2. Vorsitzender und Leiter der Nachwuchsabteilung. Waren Sie da schon für Transfers zuständig?

Der UEFA-Cup-Sieg 1988 mit Trainer Erich Ribbeck ist bisher der größte Vereins-Erfolg. Wir warfen im Viertelfinale den FC Barcelona mit Zubizarreta, Garry Lineker und Bernd Schuster raus, im Halbfinale dann den kommenden deutschen Meister Werder Bremen. Insgesamt kamen damals zehn Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs regelmäßig zum Einsatz, was heute so sicherlich nicht mehr möglich ist. Dazu haben wir die Truppe mit Spielern wie Wolfgang Rolff, Bum Kun Cha, Falko Götz und Torjäger Tita erstklassig und preiswert ausgebaut. Ich war an allen Einkäufen beteiligt, sowohl bei den Profis als auch bei den Nachwuchsspielern. Bayer 04 belegte häufig den undankbaren 2. Platz.

Welcher davon war für Sie am schmerzhaftesten?

Alle, mehr oder weniger. Die verpassten Meisterschaften 2000 in Unterhaching und 2002, als wir dreimal Zweiter wurden, taten besonders weh. Gerade 2002, mit dem unglücklichen 1:2 im Champions League-Finale gegen Real Madrid, war die Qualität unserer Mannschaft unglaublich hoch. Den Titel „Vizekusen“ haben wir uns damals hart „erarbeitet“. Bei Meisterfeiern kommt in mir heute noch oft die Sehnsucht nach der Meisterschale auf.

Zehn Jahre nach Leverkusen ereilte den FCB das gleiche Schicksal mit dem Vize-Triple. Wie haben Sie das für sich persönlich damals weggesteckt?

Ich hatte genug damit zu tun, Fans, Mitarbeiter und Spieler zu trösten. Ich gebe allerdings zu, dass ich damals schlecht geschlafen habe. Bei den Bayern habe ich das 2012 natürlich auch verfolgt. International drücke ich Bayern München immer alle Daumen und die dicken Zehen. Deshalb war ich in der Allianz Arena nach der sehr unglücklichen Niederlage gegen Chelsea genauso enttäuscht wie alle Bayern-Anhänger.

Sind Sie als Verantwortlicher von Bayer04 eigentlich gerne nach München gekommen?

Privat ja, München gehört mit seiner fantastischen Umgebung zu den schönsten Städten der Welt. Mit Bayer eher nicht, meistens haben wir nämlich verloren.

An welches Spiel in München erinnern Sie sich noch am liebsten?

1986, vor 30 Jahren, waren wir zum ersten Mal international dabei. Nach einem 0:0 bei Dukla Prag im UEFA-Cup gewannen wir drei Tage später in München 3:0 durch zwei Tore von Falko Götz, der als Spieler von Dynamo Berlin aus der DDR geflohen war. Gegner als Trainer waren Udo Lattek und bei uns Erich Ribbeck — die besten Kumpels damals. Unser Highlight war jedoch der 4:2-Sieg Ende November 1997 zu Hause gegen die Bayern. Das Spiel begann für uns katastrophal. Nico Kovac wurde in der 9. Minute für den verletzen Emerson eingewechselt, Christian Wörns sah Rot und München führte schnell 2:0. Mit zehn Spielern und einem Hattrick von Ulf Kirsten gegen Oliver Kahn in der zweiten Halbzeit gewannen wir noch 4:2.

Stimmt es, dass Sie einmal versucht haben, ein Heimspiel gegen den FC Bayern zu verhindern?

Ja, das war im Januar 1982. Wir hatten viele Verletzte und standen im Abstiegskampf. Es lag Schnee und war bitterkalt. Also: zwei Tage vor der Partie ran an die Schläuche, Wasser marsch. Wir wollten den Platz komplett vereisen und so das Spielverhindern — beim erhofften Nachholtermin wären unsere Besten dann nämlich wieder fit gewesen. In der Nacht vor dem Spiel war aber dann ein warmer Luftzug über die Kölner Bucht hinweggefegt, der allen Schnee weggeblasen hatte. Doch wie zum Hohn blieben alle paar Meter die von uns künstlich angelegten Eisschollen auf dem ansonsten trockenen Rasen liegen (lacht). Da wir am Tag vorher dem DFB-Spielleiter schön scheinheilig unsere präparierte Eisflächeunter Schnee vorgeführt hatten, musste das Zeug weg — sonst wäre unser Versuch ja aufgeflogen. Das Spiel gewannen die Bayern dann locker und überlegen 2:0. Sie kamen nicht nur mit den Bodenverhältnissen besser zurecht, sie beherrschten uns in allen Belangen. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort.

Bayer Leverkusen hatte stets großen Erfolg bei der Verpflichtung von Brasilianern. Was war das Erfolgsrezept? Die Basis war unser erstklassiges Netzwerk und Scouting. Das Geheimnis trug einen Namen: Heinz Prellwitz. Ein Deutscher, der in den 1950er Jahren nach Brasilien ging und dort als Fotograf und PR-Mann für adidas arbeitete. Ihn lernte ich kennen, er gab uns Tipps und kam immer mit den Familien der neuen Spieler nach Leverkusen, wo er sie monatelang betreute und ihnen das Einleben erleichterte. Kurz gesagt: er ging sogar mit in den Kreißsaal, stand den Frauen bei den Geburten bei. Bald hieß er „Papa Heinz“ und war für uns Gold wert. Nirgendwo integrierten sich die Brasilianer sowie bei uns. Das hatten wir seiner Wärme, Fürsorge, Intelligenz und dieser unglaublichen Hilfsbereitschaft zu verdanken. Er war die gute Seele in einem oft rauen Geschäft.

Bereuen Sie heute eine bestimmte Trainerentlassung?

Ich habe bei allen Entlassungen fast genauso gelitten wie die Trainer, nur nicht die guten Abfindungen kassiert (lacht). Bei Jürgen Gelsdorf — er stand in der Aufstiegstruppe von 1979, war danach Jugendtrainer und mein Trauzeuge — war es eine besondere Situation. Das Risiko, ihn 1989 nach der Entlassung von Rinus Michels, der damals als bester Trainer der Welt galt, zu präsentieren, war groß. Er war in den ersten Jahren aber dann sehr erfolgreich und arbeitete nach seiner Beurlaubung bei uns janoch als Cheftrainer in Bochum, Düsseldorf und Mönchengladbach. Es gab für ihn keinen Karriereknick. Gelsdorf kannte meine Position. Als Jugendtrainer bekommst du einen sicheren, langfristigen Vertrag. Als Profi-Coach musst du Punkte und gute Tabellenplätze nachweisen. Es ist genau wie in anderen Jobs: ohne Umsatz und Gewinne, ohne Quoten und Auflage, kriegst du irgendwann die Briefmarke auf den Po.

Wie steht es um Ihre Verbindungen zum FC Bayern?

Die langjährige Führungsmannschaft mit Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Karl Hopfner und jetzt Jan-Christian Dreesen steht nicht nur für Qualität, sie steht vor allen Dingen für Kontinuität. Aktuell bin ich sehr stolz, dass unser ehemaliger Jugend-Cheftrainer und Kader-Manager Michael Reschke bei Bayern München einen sehr guten Job als Technischer Direktor macht. Er fühlt sich in München sehr wohl, ich weiß, dass er lukrative Angebote aus dem Ausland abgelehnt hat. Unseren ehemaliger Fitness-Chef Holger Broich hat Jupp Heynckes mit nach München genommen, er ist dort sehr anerkannt. Aktuell werde ich mit meinem Bandscheiben-Vorfall auch zusätzlich von der medizinischen Abteilung des FC Bayern betreut. Soziales Engagement und emotionale Intelligenz wurden bei den Verantwortlichen immer großgeschrieben. Üblicherweise gibt es vor so einem Bundesliga-Spiel ein Essen mit den Vereins-Spitzen.

Wie war das in München?Konnte das Bayern-Präsidium von Ihnen kulinarisch noch etwas lernen?

Nein, da lagen die Bayern mit uns auf Augenhöhe, sie waren immer exzellente Gastgeber. In der Saison 93/94 war es besonders schön. Es gab ein fantastisches Weihnachtsmenü bei Käfer, am nächstenTag ein 1:1 und wir gingen nach 20 Spieltagen als Tabellenführer in die Winterpause. Die Liste der Wechsel von Leverkusen nach München ist lang.

Welcher Abgang schmerzte Sie am meisten?

Ob Jorginho, Robert Kovac, Michael Ballack, Zé Roberto oder Lucio — es waren alles absolute Weltklassespieler. Ich habe nie Theater gemacht, weil die Bayern immer offen und mit Fair Play vorgegangen sind. Wir haben bei unseren Einkäufen - wirtschaftlich eine Etage tiefer genauso gehandelt. Und wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.

Welcher Trainer unter Ihrer Verantwortung hat Sie am meisten beeindruckt? Christoph Daum, der uns 1996 vom Fast-Abstieg direkt in die Champions League geführt hat. Natürlich muss man hier die Erfolge von Willibert Kremer zum Bundesliga-Aufstieg, Erich Ribbeck für den UEFA-Cup-Sieg und Klaus Toppmöller für drei 2. Plätze 2002 erwähnen. Nach meiner Zeit hat Jupp Heynckes noch mal alle Register gezogen und war enorm erfolgreich in Leverkusen. Es war die Basis für seine Rückkehr zu den Bayern, die er ja mit dem großen Triple beendete. Nicht vergessen darf ich Dettmar Cramer, der mit Bayern München ja auch große Erfolge gefeiert hat. Als Manager war ich sein Chef, aber er war mein Meister. In den Fächern Fußball, Vereinsführung, Marketing und internationale Kontakte war Dettmar als weltweit tätiger FIFA-Trainer nicht zu toppen. Ein Rat an die Talente von heute? Malochen, Demut zeigen, weniger an Frisur und Tattoos denken, sich stattdessen mehr mit dem nächsten Gegner beschäftigen. Wer die Fehler zuerst bei sich sucht, fährt normalerweise gut damit.

Für viele sind Sie der personifizierte Rheinländer. Sie wohnen jedoch nicht mehr dort. Wer oder was zog Sie insSaarland?I

ch bin nach wie vor Rheinländer und durch fünf Kinder, drei Enkel und viele Freunde dort verwurzelt. Nach der Adoption unserer Tochter Nicha wollten wir unser Leben etwas entschleunigen. Meine Frau Sylvia, Nicha und auch der Landkölner Calli fühlen sich im Saarland sauwohl.

Wenn Sie sich mal nicht mit Fußball beschäftigen...?

Reisen, Lesen, Musik, gutes Essen und mit Familie und Freunden das Leben genießen. Kurz gesagt: einfach Spaß haben.

Ihr Tipp für unser Heimspiel gegen Leverkusen?

Obwohl ich zum Spiel meine Bayer-Unterwäsche und die schwarzrote Brille trage ,lautet mein Tipp 3:2 für den FC Bayern.