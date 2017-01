Kall. Die Erfolgsgeschichte des Kaller Familienunternehmens Brucker begann vor 65 Jahren in einer kleinen Halle in der Aachner Straße neben dem Bahnübergang an der Eisenbahnstrecke Kall/Hellenthal, über die damals die „Flitsch“ ins Schleidener Tal rollte. Heute ist das Möbelhaus Brucker im Kaller Industriegebiet an der Landesstraße 206, dem Zubringer zur Eifelautobahn, ansässig und weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Mit einer zusammenhängenden Ausstellungsfläche von 72.000 Quadratmetern und über 300 Mitarbeitern ist die Möbel Brucker GmbH & Co.KG inzwischen das größte Möbelhaus in Nordrhein-Westfalen.

Anlässlich des 65-jährigen Firmenbestehens lässt Möbel Brucker es im

Jubiläumsjahr 2017 so richtig krachen. Zahlreiche Aktionen sind im Verlauf des

Jahres geplant. Und das mit Hilfe eines starken Paten, denn kein geringerer als das Fußballer-Urgestein Reiner („Calli“) Calmund wird in den nächsten Monaten kräftig die Werbetrommel für das Kaller Möbelhaus rühren und die Aktionen begleiten.

Calmund, 1948 in Brühl geboren, kennt das Rheinland und die Eifel bestens. Er

kenne das Möbelhaus in Kall persönlich, denn er habe dort schon oft eingekauft.

„Bisher haben auch alle Möbel den Calli-Test bestanden“, unterstreicht Calmund

seine Brucker-Zufriedenheit.

Für Geschäftsführer Andreas Brucker ist die Zusammenarbeit mit einer bekannten Werbe-Ikone Neuland. Er suchte deshalb nach einem „Prominenten mit Format“.