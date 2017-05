Kosmetik, Kleidung, Fitness, Ernährung – fürs gute Aussehen investiert so mancher den Wert eines Kleinwagens. Denn wer gut aussieht, ist schließlich erfolgreich, so die weit verbreitete Annahme. Erfolgreich bei der Partnerwahl, aber auch im Berufsleben. Das gute Aussehen ist Visitenkarte, öffnet Türen und überzeugt ganz ohne Worte.

So werden die Körper täglich aufwändig „getunt“ und perfektioniert. Und wer seinem Idealbild nicht durch schweißtreibendes Training nacheifern will, der rückt seinen vermeintlichen Problemzonen einfach mit allem, was die moderne Schönheitschirurgie zu bieten hat, zu Leibe. Kosmetische Eingriffe boomen und werden immer selbstverständlicher.