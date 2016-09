Er wird dabei sein, beim Spiel seiner Teams. Nachdem Reiner Calmund wochenlang krank war, wird der frühere Macher von Bayer Leverkusen am in die BayArena pilgern. Mit dem HSV taucht der Klub auf, zu dem Calmund mittlerweile beste Verbindungen hat – als Freund von Mäzen Klaus-Michael Kühne. Die MOPO sprach vorab mit ihm.

MOPO: Beim HSV hat sich einiges getan. Zuletzt gelang es Dietmar Beiersdorfer Olympiasieger Douglas Santos an die Elbe zu lotsen. Was halten Sie als ausgewiesener Brasilien-Experte von diesem Deal?

Reiner Calmund (67): Ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Das hat der Didi klasse gemacht. Er hat mittlerweile beste Kontakte nach Brasilien. Ich weiß, dass der Spieler sehr begehrt war. Douglas ist zwar noch nicht Champions-League-Extraklasse, aber er wird in der Branche hoch eingeschätzt.

Der Kader des HSV hat sich enorm verändert – weil Ihr Freund Klaus-Michael Kühne dem HSV für 30 Millionen Euro neue Spieler gekauft hat.

Das war dringend nötig. Und dennoch: Es war nur ein Anschub, ein erster Schritt. Man darf nicht erwarten, dass der HSV nun gleich das Feld von hinten aufrollt, nachdem er zwei, drei Jahre lang den Fußball-Gott, den Papst und alle anderen auf seiner Seite hatte.

Herr Kühne denkt aber, dass der Klub zwischen Rang sechs und acht einlaufen wird.

Nach dem zehnten Platz in der Vorsaison und den hohen Investitionen in den Spielerkader ist es doch völlig normal auf höhere Tabellenplätze zu schielen. Trotzdem muss ich sagen: Ich glaube nicht, dass der HSV schon so weit ist, um die internationalen Plätze mitzuspielen. Das braucht Zeit. Der Weg, junge und entwicklungsfähige Spieler zu verpflichten, ist aber genau der Richtige.

Herr Kühne hat auch gesagt, man müsse abwarten, ob Bruno Labbadia die Mannschaft in Form bringen könne.

Das muss man nicht auf die Goldwaage legen. Ich denke, es ist eher so, dass Herr Kühne denkt: , jetzt habe ich eine Menge bezahlt, nun möchte ich auch was sehen. Ist doch normal.

Dennoch wird jeder Satz von Herrn Kühne als klare Aufforderung verstanden.

Ich würde mir wünschen, dass in Hamburg jetzt mal Dankbarkeit einkehrt. Ohne Herrn Kühne würde es hier gar keinen Bundesligafußball mehr geben. Nach dem er die Bundesliga-Lizenz gerettet hat, kaufte er mit einem zweistelligen Millionen-Betrag völlig uneigennützig das Namensrecht Volksparkstadion für den HSV zurück. Dann stellte er dem HSV einen sehr hohen Millionenbetrag für Transfers zur Verfügung und jetzt soll er nicht mal auf zwei bessere Tabellenplätze hoffen dürfen?

steigt das Spiel in Leverkusen. Sie mischen ja mittlerweile auch beim HSV im Hintergrund mit. Gönnen Sie dem HSV zumindest einen Punkt?

Beim HSV mische ich definitiv nicht mit. Ich habe lediglich auf Wunsch von Herrn Kühne mit Volker Struth einen Berater aus der internationalen Szene empfohlen. Die beiden funken beim Thema HSV auf der gleichen Linie. Am drücke ich natürlich Bayer 04 zu 100 Prozent die Daumen und die dicken Zehen. Dem HSV wünsche ich nach den mageren Jahren einen Aufwärtstrend – aber erst ab dem dritten Spieltag.

Was ist perspektivisch möglich?

Es muss sich erst finden. Das wird eine Weile dauern. Aber mit dem Umfeld und den neuen Möglichkeiten muss der HSV mittelfristig Jahr für Jahr in Europa dabei sein. Das ist eine ganz klare Sache. Und Herr Kühne wird weiter mithelfen.

