Erinnern Sie sich noch an den Film „Plötzlich Prinzessin“? Da wird aus einem wenig attraktiven Mädchen eine wunderschöne Prinzessin – typisch Hollywood also. Doch mitunter holt die Realität jede Fiktion ein. „Plötzlich Spitzenreiter“, hieß der Streifen, der am Freitagabend in Köln gedreht und ausgestrahlt wurde.

FC mittendrin im Kampf an der Spitze



Dieser 1. FC Köln! Gründungsmeister der Liga, mittlerweile fünfmal abgestiegen, viele Jahre lang nur noch Skandalnudel. Und nun tatsächlich mittendrin im Kampf an der Spitze.



Nach dem letzten Abstieg 2012 blieben eine Menge Schulden, eine Mannschaft ohne große Perspektive, und die Mitglieder konnten erst spät einen neuen Vorstand wählen.

Trio ist Gold wert für die Kölner



Werner Spinner, ein ehemaliger Industrie-Manager von einem Weltkonzern (Bayer AG, d. Red.), Markus Ritterbach, Unternehmer und großer Netzwerker als Boss des Kölner Karnevals sowie Toni Schumacher als Klub-Legende führten den Verein in ruhige Gewässer und suchten nach und nach die richtigen Leute aus: Cheftrainer Peter Stöger sowie die beiden Geschäftsführer Alexander Wehrle und Jörg Schmadtke – dieses Trio war und ist Gold wert für die Kölner.



Natürlich wissen alle Beteiligten, dass die aktuelle Platzierung nur eine Momentaufnahme ist.



Aber: Der 1. FC Köln entwickelt sich stetig nach vorne. Er ist heute ein gesunder Klub ohne Allüren, wo früher elitäre Arroganz ausgerufen wurde, herrscht heute Volksnähe.

Kein Platz für Traumtänzer?



Toni Schumachers Aussage Freitagabend: „Wir bleiben alle auf dem Teppich und werden unsere Zielsetzung nicht korrigieren“, zeigt, dass es für Traumtänzer keinen Platz mehr in der Klubführung gibt. Oder doch?



Etwas überrascht hat mich der Vorschlag von irgendwelchen FC-Gremien, die dem Präsident pro Jahr nur 80.000 Euro und den beiden Vize 60.000 Euro als Aufwandsentschädigung für rund 150 Tage Arbeit im Jahr zahlen wollen – das halte ich im 21. Jahrhundert für unglaublich.



Entweder fahren diese Funktionäre nach wie vor hoch auf dem gelben Wagen, oder es fehlt Ihnen der Respekt gegenüber ihrem erfolgreichen Vorstand.



Ein Glück für den FC, dass Spinner, Ritterbach und Schumacher dieses Fass nicht aufmachen, sie verzichten auf die Vergütung und stellen sich jetzt erneut ehrenamtlich zur Wahl.