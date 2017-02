Ein spannender Spieltag wartet auf die Fans der Bundesliga und es gibt viele Themen zu besprechen. Wo geschieht dies unterhaltsamer als im „Sport1-Doppelpass“, der auch an diesem Sonntag ab 11 Uhr jede Menge Fußball-Interessierte anlocken wird. Reiner Calmund wird sicherlich einiges zum Spiel des Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen einfallen – und zum weiteren Weg der beiden Klubs. Diskutiert wird natürlich auch über das Spitzenspiel in Dortmund, wo der BVB am Samstag auf RB Leipzig trifft.

Neben „Calli“, dem Sport1-Experten Thomas Strunz sowie den Journalisten Alfred Draxler und Oliver Müller begrüßt Moderator Thomas Helmer auch den ehemaligen Bundesliga-Trainer (Schalke, Köln, Berlin, Hoffenheim, Stuttgart, Hamburg) Huub Stevens, der auch schon Red Bull Salzburg trainierte.



Also: Eine spannende Besetzung, die spannende Diskussionen garantiert.