Der „Super Samstag“ mit der Original Sky Konferenz und dem „Krombacher Topspiel der Woche“ VfB Stuttgart – FC Bayern München live und exklusiv

– Der „Super Sonntag“ ab 14.30 Uhr live, unter anderem mit FC Schalke 04 gegen Hertha BSC

– „Bundesliga kompakt“ mit ausführlichen Highlights von Hannover 96 gegen BVB am Freitag ab 22.30 Uhr direkt nach Abpfiff

– Michael Reschke und Lothar Matthäus am Sonntag ab 10.45 Uhr bei „Wontorra – der o2 Fußball-Talk“, „Sky90“ am Sonntagabend unter anderem mit DFB-Vize Dr. Rainer Koch, Didi Hamann und Harald Stenger

– Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund sind mit Heimsiegen erfolgreich in die neue Saison gestartet und grüßen nach dem 1. Spieltag von der Tabellenspitze. Anders erging es neben den beiden unterlegenen Gegnern aus Hoffenheim und Leipzig unter anderem auch der Werkself von Bayer 04 Leverkusen, die zum Auftakt in Gladbach verlor. Am 2. Spieltag gilt es für die drei ambitionierten Klubs, mit einem Sieg im ersten Heimspiel einen Fehlstart zu verhindern.

Sky berichtet am „Super Samstag“ und „Super Sonntag“ jeweils sieben Stunden live und überträgt acht Spiele des 2. Spieltags der Saison. Die Begegnungen am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Der „Super Samstag“ mit Matthäus und Hellmann beim Topspiel vor Ort, Metzelder und Calmund im Studio

Der „Super Samstag“ bei Sky beginnt um 14.00 Uhr. Die Sky Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund werden die Zuschauer am Experten-Tisch im Studio auf die Spiele des Nachmittags einstimmen und die Begegnungen im Anschluss in „Alle Spiele, alle Tore – Die bwin Highlight-Show“ analysieren. Moderiert wird die Sendung von Britta Hofmann. In den Partien am Samstagnachmittag treffen unter anderem Bayer 04 Leverkusen auf den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt auf Werder Bremen. Außerdem meldet sich der Aufsteiger aus Nürnberg gegen Mainz 05 nach vier Jahren vor heimischem Publikum in der Bundesliga zurück.

Im Anschluss ab 17.30 Uhr begrüßen Sebastian Hellmann und Sky Experte Lothar Matthäus die Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. Im „Krombacher Topspiel der Woche“ trifft der VfB Stuttgart, der zum Auftakt in Mainz verlor, auf den FC Bayern München.