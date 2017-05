Nur wenige Tage vor der großen Live-TV-Gala hat der Münchner Reisesender sonnenklar.TV einen weiteren prominenten Preisträger bekannt gegeben: Reiner „Calli“ Calmund wird am kommenden Samstag im Wunderland Kalkar am Niederrhein die „Goldene Sonne“ verliehen. Der ehemalige Manager von Bayer 04 Leverkusen ist heute als Genussmensch aus diversen Kochsendungen und gern gesehener Talkgast in vielen Fernseh-Shows gleichermaßen bekannt und beliebt. Reiner Calmund erhält den Sonderpreis „Lebenskünstler des Jahres“, weil er eine einzigartige Kombination aus einem erfolgreicher Fußball-Manager, einem Entertainer und einem Weltenbummler verkörpert.

MÜNCHEN, 08. Mai 2017 – Reiner Calmund ist ein echtes Phänomen: Der Mann aus Brühl mit dem sympathischen, rheinischen Dialekt ist quasi die personifizierte Vielseitigkeit und dazu auch noch überall beliebt. Bekannt geworden als Manager beim Bundesligisten Bayer Leverkusen, ist er heute fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Als einziger Juror der Kochsendung „Grill den Henssler“ gehört er von der ersten Staffel an zur Jury. Außerdem ist Calmund Werbe-Ikone und ein beliebter Experte und Gesprächsgast in diversen Talk-, Sport- und Unterhaltungs-Shows, weil seine Kommentare garantiert immer unterhaltsam und sympathisch sind. „Reiner Calmund ist ein einzigartiger Lebenskünstler, der uns sowohl als Fußballmanager, als auch aus zahlreichen Kochshows als Genussmensch und dazu noch als weitergereister Weltenbummler zwischen Flieger und Kreuzfahrtschiffen begeistert hat. Er ist ein „Original“ mit enorm hohem Unterhaltungswert“, sagt sonnenklar.TV-Geschäftsführer Andreas Lambeck zur Begründung der Jury für die Wahl. Und Reiner Calmund wird am Samstag bei der „Goldenen Sonne“ garantiert auf viele Bekannte treffen. Allen voran die ehemalige Crew des ZDF-Traumschiffs mit Heide Keller, Siegfried Rauch und Horst Naumann, die ebenfalls zu den Preisträgern der „Goldenen Sonne 2017“ gehören.

Die „Goldene Sonne“ wird am kommenden Samstag im Rahmen einer großen vierstündigen Live-TV-Show vor rund 1.500 Gästen im Wunderland Kalkar verliehen. Neben den klassischen Auszeichnungen wie „Hotel des Jahres“ werden in diesem Jahr im Rahmen der Live-TV-Show wieder Ehrenpreise verliehen. Reiner Calmund, Jörg Kachelmann und RTL-Urlaubsretter Ralf Benkö gehören ebenso zu den Preisträgern wie Reiner Meutsch (Gründer der Stiftung FLY & HELP) und eben die Crew des „Traumschiffs“. Viele weitere Prominente haben ihre Teilnahme an der Gala ebenfalls zugesagt. Ab 17.30 Uhr werden die prominenten Gäste am roten Teppich ankommen. Auf sonnenklar.TV wird die „Goldene Sonne 2017“ ab 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr live übertragen.