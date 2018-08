Reiner Calmund erhält Saarlouiser Tonton-Preis

Zum Start des Saarlouiser Altstadtfests ist am Freitagabend der Tonton-Preis an den früheren Sportmanager Reiner Calmund verliehen worden. Der Preis wird alljährlich an Menschen vergeben, die sich besonders um die Saarlouiser Altstadt verdient gemacht haben.