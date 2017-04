Erleben Sie Reiner Calmund live und exklusiv bei uns an Bord. Sie erwartet seine humorvolle und schamlos ehrliche Lesung aus den Büchern „fußballbekloppt!“ und „Eine Kalorie kommt selten allein“.

„Bei mir liegt es nicht an den Genen. Ich habe mir meine Kalorien selbst erarbeitet“, bekennt Reiner Calmund . Er ist Genussmensch mit viel Freude am kleinen „Bisschen“ mehr. Und er steht zu seinen Kilos – leugnen wäre ohnehin zwecklos. „Das Dumme ist, dass die Kalorien nie als Single daherkommen, die tauchen immer gleich im Rudel auf“, weiß Reiner Calmund aus ebenso leid- wie lustvoller Erfahrung. In seinem Buch „ Eine Kalorie kommt selten allein“ erzählt er amüsante, humorvolle und originelle Geschichten rund ums „Rundsein“.

Reiner Calmund arbeitete fast 30 Jahre lang erfolgreich als Manager des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen, den er zu einem internationalen Top-Klub formte. Nach seinem Rückzug 2004 widmete er sich vielen Projekten und startete eine erfolgreiche Karriere als Vortragsredner, Kolumnist und Blogger. Im TV glänzt „Calli“ unter anderem als witziger Essensexperte in "Grill den Henssler", pfiffiger Kandidat in Promi-Quiz-Shows sowie als gefragter Experte in vielen Fußball-Formaten. An Bord der Mein Schiff 5 dient er uns auf dieser Reise zu Zeiten des DFB Pokal Finales sowie zum UEFA Champions League Finale als eben dieser hochgradige Fußballexperte und bringt damit das Stadionfeeling direkt zu uns.