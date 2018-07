Über allem anderen steht: Ich bin jetzt seit rund 11 Jahren, seit der allerersten Sendung, bei der Kocharena, Grill den Henssler und Grill den Profi. Das war definitiv eine der schönsten Abschnitte in meinem Leben. Elf Jahre lang in diesem harten Quotenkampf zu überleben, das bedeutet etwas. Da kann jedes Crew-Mitglied stolz sein, wer schafft das heutzutage denn noch?



Menschlich hat mir die Zeit eine Menge gegeben. Von der Produktionsassistentin bis zum Chefredakteur, vom Lebensmitteleinkäufer bis zum Sternekoch, dazu die Prominenten, die sich an den Herd getraut haben, von Heiko Wasser und Florian König bis hin zu Ruth Moschner – das war schlicht und einfach eine tolle Zeit, große Klasse. Das gilt für jedes Jury-Mitglied ebenso, zu fast allen habe ich ein freundschaftliches Verhältnis über die Sendung hinaus. Und wenn gedreht wurde, dann war das wie ein Klassentreffen, wir hatten Spaß ohne Ende.

Mein persönliches Highlight war, als die Jury anlässlich des RTL-Spendenmarathons selbst gegen die Meisterköche antrat. Da habe ich – weil ich ja so ein Leckermäulchen bin – ein Dessert gemacht und dafür 29 Punkte bekommen. Das war mit das Höchste, was es in allen Sendungen an Wertungen gab. In der Jury saßen damals unter anderem Johann Lafer – der König der Desserts in Deutschland - und Lea Linster, die erfolgreichste Köchin, die als einzige Frau der Welt mit dem Bocuse d'Or ausgezeichnet wurde.