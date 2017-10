Im Zeichen des 65jährigen Firmen-Bestehens steht die große Herbstmesse vom 2. bis 16. September im Möbelhaus Brucker in Kall. 14 Tage lang präsentiert Möbel Brucker den Umbau, die Neugestaltung und die Vergrößerung diverser Abteilungen. Auch Ausstellungs-Neuheiten werden vorgestellt. Beratungen und Vorführungen verschiedener Firmen stehen ebenfalls auf dem Programm.

Eröffnet wird die Messe am Samstag, 2. September. Und gleich am ersten Tag gibt es den ersten Höhepunkt im Messeverlauf. Kein Geringerer als der Ex-Fußballmanager und Gourmet Reiner Calmund, der im Jahr des 65-jährigen Bestehens Werbepate von Möbel Brucker ist, wird bei einer Koch-Show von 12 bis 16 Uhr im Möbelhaus anwesend sein.

Besucher der Herbstmesse können „Calli“ am Eröffnungstag bei zwei unterhaltsamen Koch-Shows mit dem Profikoch Jörg Zellmann erleben. Von 12 bis 13 Uhr und von 14 bis 15 Uhr werden Calmund und Zellmann in der Showküche im Haupthaus den Kochlöffel schwingen. Dabei wird Calli aus seinem bewegten Leben erzählen. Am Ende der Show gibt er Autogramme und bietet seinen Fans die Chance, Fotos mit ihm zu machen.

Mit Jörg Zellmann, der seit 2010 selbstständiger Miet- und Show-Koch ist, hat das Möbelhaus Brucker einen bekannten TV-Profi und versierten Moderator gewinnen können. Zellmann kochte schon in Sendungen von RTL und Vox, er kochte auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin, auf Messen in Zürich, München und Leipzig sowie auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf.

Während sich Jörg Zeller bei den Koch-Shows am 2. September im Möbelhaus Brucker ausschließlich auf das Kochen konzentriert, wird sich Gourmet Calmund („Am Teller bin ich besser“) mehr um das Fachsimpeln und Genießen kümmern. Die Besucher können sich also auf unterhaltsame Vorstellungen freuen.

Tolles Rahmenprogramm vom 02.09.17 bis 16.09.17

Doch auch an allen anderen Tagen lohnt sich der Besuch der Herbstmesse bei Möbel Brucker. An den beiden Freitagen, 8. und 15. September, jeweils zwischen 12 und 17 Uhr, haben Besucher die Gelegenheit, an einem Stand im Eingangsbereich Kaffee und frisch gebackene Waffeln zu genießen. Auch an den Samstagen, 9. und 16. September, ist der Kaffee- und Waffelstand von 12 bis 17 Uhr geöffnet. An einem Stand der Firma Metzler werden Brezeln und Bier angeboten. In der Küchenabteilung können Kunden die neue Getränke-Generation von Fritz-Kola kennenlernen. Zwischen 11 und 17 Uhr haben Möbelhausbesucher Gelegenheit, ihr Glück beim Drehen am Glücksrad versuchen. Dabei gibt es tolle Preise zu gewinnen, wie zum Beispiel Einkaufsgutscheine im Wert zwischen fünf und 150 Euro.

Auch für Kinder gibt es an den beiden Samstagen 9. und 16. September, einige Überraschungen. Sie können an einer Mal-Aktion teilnehmen, bei der der Kaller Künstler Stefan Schick den Kindern jeweils von 12 bis 14.30 Uhr Tipps und Tricks verrät, die sie bei ihrer Teilnahme an einem Malwettbewerb, den Möbel Brucker vom 2. bis einschließlich 16. September zum Thema „Herbstzauber“ veranstaltet, anwenden können. Eine ähnliche Malaktion von Kindern mit Stefan Schick hatte bereits im Mai anlässlich des Muttertages bei Möbel Brucker großen Anklang gefunden.