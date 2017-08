Sky Bundesliga: Der Super-Samstag ab 19. August Reiner Calmund von 13-21 Uhr Experte am Bundesliga-Samstag bei Sky

Bild: obs/Sky Deutschland

Unterföhring (ots) -

Sky überträgt 266 Begegnungen der Bundesliga live und exklusiv





Am "Super Samstag" und "Super Sonntag" berichtet Sky an jedem Spieltag insgesamt 14 Stunden live aus dem neuen Sky Sendezentrum "Sky Sport HQ"





Ausführliche Zusammenfassungen aller weiteren Spiele bereits unmittelbar nach Abpfiff in "Bundesliga kompakt", erstmals am Freitag ab 22.30 Uhr nach dem Eröffnungsspiel FC Bayern gegen Leverkusen





"Wontorra - der Fußball-Talk" sonntags ab 10.45 Uhr auf Sky Sport News HD, "Sky90" montags ab 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga





Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein





Auf skysport.de und über die in Kürze erscheinende App bietet Sky seinen Kunden erstmals In-Match-Video, Highlight-Clips der Tore und wichtigen Szenen bereits während des laufenden Spiels

Am Wochenende ist es endlich so weit. Nach drei Monaten Sommerpause rollt ab dann wieder der Ball in der Bundesliga. Sky überträgt 266 der 306 Begegnungen der 55. Saison des deutschen Fußball-Oberhauses, wahlweise einzeln und in der Original Sky Konferenz.

Das Herz der Bundesliga schlägt ab der neuen Spielzeit im neuen hochmodernen Sky Sendezentrum "Sky Sport HQ". Am "Super Samstag" wird Sky von 13 bis 21 Uhr immer acht Stunden, am "Super Sonntag" von 14.30 bis 20.30 Uhr immer sechs Stunden live aus dem Studio und den Stadien berichten. Neben den Live-Übertragungen der Spiele dürfen sich Sky Kunden dabei auf die beste Berichterstattung aus der Bundesliga freuen: Die Sky Experten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Neuzugang Reiner Calmund werden die Zuschauer am Experten-Tisch auf den Spieltag einstimmen und die Begegnungen analysieren. Moderiert wird die Sendung im Wechsel vom Duo Britta Hofmann und Sebastian Hellmann oder vom Gespann Esther Sedlaczek und Yannick Erkenbrecher.

Darüber hinaus werden die Sky Experten Dr. Markus Merk oder Peter Gagelmann auf die interessantesten Schiedsrichterfragen und -entscheidungen eingehen. Riccardo Basile wird aktuelle Neuigkeiten sowie Zuschauerfragen aus dem Netz präsentieren und mit den Sky Experten diskutieren.

An jedem Bundesliga-Sonntag führen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Dietmar Hamann durch den Nachmittag. Insgesamt sechs Stunden wird das Gespann die Zuschauer rund um die beiden Nachmittagsspiele begleiten.

Über die umfassende Berichterstattung aus dem neuen Studio hinaus werden wie gewohnt die Kommentatoren und Field-Reporter in den Stadien vor Ort sein, damit Sky Zuschauer auch in Zukunft ganz nah dran am Geschehen sind.

"Bundesliga kompakt" zu allen Freitags-, Sonntagmittags- und Montagsspielen

Neben den 266 Begegnungen, die Sky live überträgt, zeigt Sky von allen weiteren Spielen ausführliche Highlight-Zusammenfassungen bereits unmittelbar nach Spielende. In "Bundesliga kompakt" können alle Abonnenten des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets bis zu zwölfminütige Zusammenfassungen aller Freitagsspiele (ab 22.30 Uhr) der fünf frühen Sonntagsspiele (ab 15.30 Uhr) und der fünf Montagsspiele (ab 22.30 Uhr) direkt im Anschluss an die jeweilige Partie sehen.

Außerdem werden Zusammenfassungen dieser Begegnungen über das gesamte Wochenende hinweg im Rahmen von "Alle Spiele, alle Tore" gezeigt.

"Wontorra - der Fußball-Talk" und "Sky90"

Abgerundet wird das Bundesliga-Wochenende bei Sky von "Wontorra - der Fußball-Talk" und "Sky90". Immer sonntags um 10.45 Uhr begrüßt Moderator Jörg Wontorra Sky Experte Dietmar Hamann, zwei Sport-Journalisten und einen weiteren Gast, um über das aktuelle Fußball-Geschehen zu diskutieren. Die neue Sendung ist auf Sky Sport News HD für jedermann frei empfangbar.

Auf dem neuen Sky Sportportal skysport.de steht auch ein frei empfangbarer Livestream des 24-Stunden-Sportnachrichtendenders zur Verfügung. Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.

Komplettiert wird der Bundesliga-Spieltag auch in dieser Saison bei "Sky90". Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich ab sofort zur neuen Sendezeit am Montagabend um 22.30 Uhr, immer direkt im Anschluss an das Spitzenspiel der 2. Bundesliga.

Der Regelspieltag der Bundesliga 2017/18 bei Sky

Freitag:

22.30 - 22.45 Uhr: "Bundesliga kompakt" - Highlights des Freitagabendspiels der Bundesliga (Sky Sport Bundesliga)

Samstag:

13.00 - 21.00 Uhr: Bundesliga live: Konferenz, alle Einzelspiele des Nachmittags und das Topspiel (Sky Sport Bundesliga)

17.30 - 18.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" (Sky Sport Bundesliga)

21.00 - 22.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" (Sky Sport Bundesliga)

Sonntag:

10.45 - 12.30 Uhr: "Wontorra - der Fußball Talk" live (Sky Sport News HD)

14.30 - 20.30 Uhr: Bundesliga live (Sky Sport Bundesliga) an Spieltagen mit Sonntagmittagsspiel zusätzlich: 15.30 - 15.45 Uhr: "Bundesliga kompakt" (Sky Sport Bundesliga)

20.30 - 21.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" (Sky Sport Bundesliga)

Montag:

22.30 - 0.00 Uhr: "Sky90" live (Sky Sport Bundesliga) an Spieltagen mit Montagsspiel stattdessen: 22.30 - 22.45 Uhr: "Bundesliga kompakt" - Highlights des Montagabendspiels der Bundesliga (Sky Sport Bundesliga)

Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei

Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar

Sky bietet erstmals In-Match-Video

Erstmalig in Deutschland bietet Sky ab dieser Saison einen ganz neuen Service: Im Bundesliga-Live-Ticker auf skysport.de werden allen Abonnenten des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets Kurzvideos von Highlights und Toren der bei Sky übertragenen Bundesliga-Spiele bereits während der laufenden Partie abrufbar sein.

Über die in Kürze erscheinenden App können sich Fans von diesem innovativen Service auch per Push-Nachricht auf das Smartphone informieren lassen und das dazugehörige Video direkt abrufen.

"6erPack von Sky" - das Sky Tippspiel

Darüber hinaus können Fußballfans bei Sky auch in der neuen Saison mit ihrem Sachverstand und einer Portion Glück richtig viel Geld verdienen. Beim "6erPack von Sky" können die besten Tipper bis zu 100.000 Euro pro Bundesliga-Spieltag gewinnen.

Unter 6erpack.sky.de können sich ab sofort sowohl Sky Kunden als auch Nicht-Kunden registrieren und mit ihren Tipps das große Geld jagen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Ausführliche Informationen zu den Teilnahmebedingungen, den Tippspiel-Regeln sowie dem Ablauf sind unter 6erPack.sky.de abrufbar.

Der 1. Spieltag der Bundesliga von Freitag bis am Montag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars::

Freitag:

22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt": FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Samstag:

13.00 Uhr: "Super Samstag": Vorberichte und Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD 15.15 Uhr: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg live auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

15.15 Uhr: 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen live auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

15.15 Uhr: Hertha BSC - VfB Stuttgart live auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

15.15 Uhr: Hamburger SV - FC Augsburg live auf Sky Sport Bundesliga 5 HD

15.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 live auf Sky Sport Bundesliga 6 HD

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": FC Schalke 04 - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD

21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sonntag:

14.30 Uhr: "Super Sonntag": Vorberichte, SC Freiburg - Eintracht Frankfurt (ab 15.30 Uhr) und Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (ab 17.30 Uhr) auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

20.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Montag:

22.30 Uhr: "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

<small class="originator">Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell</small>