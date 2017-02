"So tickt der Mensch" am 17.02 um 20:15 Uhr (SAT.1)

"So tickt der Mensch" am 17.02 um 20:15 Uhr (SAT.1) Reiner Calmund testet Verhandlungstechniken

Die Primetime-Show „ tickt der Mensch“ wird moderiert von Ruth Moschner und soll dem Zuschauer auf verblüffende Art und Weise zeigen, wie die Menschen ticken. In Einspielfilmen werden alltagsnahe verhaltenspsychologische Experimente durchgeführt. Für die wissenschaftliche Einordnung ist als Experte Diplompsychologe Rolf Schmiel anwesend. Jede Ausgabe der Sendung besteht aus verschiedenen Versuchen, die vier prominente Gäste unternommen haben. In der Show lassen sie ihre Erfahrungen noch einmal Revue passieren lassen.



Antoine Monot jr. testet die Wirkung von Placebos: Wie viel stärker und wie viel schneller machen sie uns? Und können sie auch unsere Intelligenz steigern? Während Tänzerin Motsi Mabuse ausprobiert, welche Moves auf dem Parkett besonders anziehend wirken, erprobt Paula Lambert die Flirt-Vorlieben von Männern und Frauen. Reiner Calmund hingegen findet heraus, wie man am besten verhandeln sollte.