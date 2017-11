Ein leckeres Gericht ist schnell gegessen, doch nicht jeder kann ein Starmenü kochen. Aus diesem Grund sucht Galeria Kaufhof Würzburg den Superkoch! Leidenschaft, Know How und vor allem Spaß sind nur einige Eigenschaften, die die drei Kandidaten mitbringen sollten. Diese Highlights gibt es ab 14 Uhr am 11. November 2017:

Unter Zeitdruck glänzen

Ganze oder auch nur 1,5 Stunden haben die drei Hobbyköche Zeit, um ein vorgegebenes 3-Gänge-Menü zu zaubern. Was sie genau kochen sollen, wissen sie vorher natürlich nicht. Ihre Zutaten müssen sie vor Ort einkaufen. So steigen die Spannung und vor allem der Druck, eine perfekte Kreation abzuliefern.

Starjuror Reiner Calmund

Da läuft einem doch glatt das Wasser im Mund zusammen! Natürlich braucht ein Wettbewerb auch eine Jury. Diese besteht aus VOX-Starjuror Reiner Calmund, Sternekoch Benedikt Faust vom Kuno 1408 und Bernhard Reiser, Sternekoch beim Weingut am Stein. Diese Juroren werden Würzburgs Superkoch 2017 auswählen!

Fashionshows und kulinarische Köstlichkeiten

An diesem Tag wird so einiges geboten. Nicht nur Freunde des Gaumens kommen auf ihre Kosten. Nach der Anmoderation der Hobbyköche, durch Anja Polzer, wird die Jury vorgestellt und die Kandidaten kaufen ihre Lebensmittel ein. Währenddessen beginnt die erste von zwei Modenschauen für die Zuschauer. Langeweile kommt da sicherlich nicht auf. Danach geht es schon weiter mit dem 1. Gang für das Publikum und dem Einkauf für die Vorspeise. Die Jury bewertet und während die Kandidaten das Hauptgericht zubereiten, tritt ein Fleischsommelier auf.

Meet & Greet mit Reiner Calmund ersteigern!

Für die Zuschauer gibt es dann den 2. Gang, musikalisch begleitet von dem erst 16-jährigen Geiger Noah, welcher schon einige hochkarätige Veranstaltungen begleitet hat. Die Jury bewertet den Hauptgang und darauf folgt ein Versteigerungsevent. Zu ersteigern gibt es unter anderem ein Meet & Greet mit Reiner Calmund bei einer TV Aufzeichnung von „Grill den Profi“ in Köln mit Übernachtung. Der Erlös kommt der Stiftung „Tapfere Kinder“ zugute, deren Schirmherr Reiner Calmund ist. Nachdem der 3. Gang, die Nachspeise, bewertet wurde, wird der Sieger gekürt.

Genussliebhaber aufgepasst!

Wer auch im siebten Genusshimmel schweben möchte, sollte vorbeikommen. Die Chance, Reiner Calmund einmal live zu sehen und dabei Köstlichkeiten an verschiedenen Ständen im Haus zu probieren ist etwas ganz Besonderes. Außerdem gibt es viele Inspirationen bei den Modenschauen, um die Herbst- und Wintergarderobe aufzuhübschen. Das Event beginnt um 14 Uhr, die Kürung des Gewinners erfolgt um circa 17 Uhr bei Galeria Kaufhof Würzburg. Weitere Informationen gibt es im zugehörigen Event.