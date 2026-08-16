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Erstmals auf großer Live-Tour

Mit seiner unverwechselbaren Art nimmt „Calli“ sein Publikum mit auf eine unterhaltsame Reise durch die Welt des Fußballs und darüber hinaus. Es entsteht ein einzigartiger Mix aus Humor, Insiderwissen und persönlichen Geschichten, der sowohl Fußballfans als auch alle anderen Zuschauer begeistert. Reiner Calmund begeistert mit Charme, Witz und viel Herz – und macht diesen Abend zu einem besonderen Erlebnis.

ZUSATZTERMIN IN LEVERKUSEN!

Reiner Calmund kehrt mit seiner Live-Show „Ein runder Abend mit Fußball & Freunden“ zurück – gemeinsam mit zwei echten Bayer-04-Legenden.

Reiner Calmund – Ein runder Abend mit Fußball & Freunden
Mit Ulf Kirsten und Stefan Kießling
Donnerstag, 3. September 2026
Einlass: 19:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr
Schlosspark Morsbroich, Leverkusen
Im Rahmen von THE PARK

Tickets und Infos: scala-leverkusen.de oder eventim.de

NEWS

ZUSATZTERMIN IN LEVERKUSEN!

Reiner Calmund kehrt mit seiner Live-Show „Ein runder Abend mit Fußball & Freunden“ und zwei echten Bayer-04-Legenden nach Leverkusen zurück

Nach der ausverkauften Veranstaltung im Scala Club im Frühjahr kehrt Reiner Calmund mit seiner erfolgreichen Live-Show „Ein runder Abend mit Fußball & Freunden" noch einmal nach Leverkusen zurück. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es am Donnerstag, 3. September 2026, einen Zusatztermin – dieses Mal unter freiem Himmel im wunderschönen Schlosspark Morsbroich im Rahmen des Festivals THE PARK.

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