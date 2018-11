Am 7.11.2018 fand die Pressekonferenz zur diesjährigen DORINT Charity Sports Night im Hotel Dorint an der Messe Deutz statt.



Herr Karl Heinz Pawlizki als Geschäftsführer der Dorint GmbH, Reiner Calmund als Schirmherr von Mutige Kinder e.V. sowie die Initiatorin der Veranstaltung Gabi Pannicke von der Agentur Human Brands berichteten zu Hintergründen, Ablauf und Vorhaben der prominent besetzten Gala-Veranstaltung. Die Verantwortlichen fanden neben allen Fakten auch sehr persönliche Worte und betonten das große Anliegen für die gute Sache:



Kinder sind unsere Zukunft





Die beliebte Spendengala findet am 02.12.2018 bereits zum 12. Mal statt. Gemeinsam mit Spitzensportlern und prominenten Gästen werden Spenden für den Verein „Mutige Kinder e.V.“ gesammelt. Langjähriger Ausrichtungsort ist das Dorint an der Messe Köln.



Gabi Pannicke betont die absolute Wichtigkeit, sich für Kinderarmut einzusetzen und bedankt sich bei allen Unterstützern. „Viele unserer Wegbegleiter sind schon seit 12 Jahren dabei und werden nicht müde, sich weiterhin für uns einzusetzen. Dazu zählen u.a. Prominente wie Wolfgang Bosbach, Britta Heidemann und Shary Reeves, die alle als Botschafter für die gute Sache zur Seite stehen. Das muss mal gesagt werden“ so Pannicke.



Karl Heinz Pawlizki von der DORINT GmbH freut sich, „schon im 10. Jahr dabei zu sein“ und inzwischen als Hauptsponsor die Gala zu beherbergen. Pawlizki erläutert „wir sind sehr verbunden über viele Jahre und helfen, wo wir können, um Kinderaugen zum Lachen zu bringen.“ Sein Interesse an vielen weitere Partnerschaftsjahre stellt er freudig in Aussicht.



Reiner Calmund appelliert an alle Anwesenden:“Wir kämpfen gemeinsam gegen Kinderarmut und Gewalt. Wir müssen unsere Welt schützen, denn Kinder sind unsere Zukunft. Dafür sammeln wir und das ist auch mein größter Geburtstagswunsch“.



Der Verein Mutige Kinder e.V. unterstützt viele regionale Organisationen wie Jugend- und Kinderhäuser sowie Kinderdorffamilien.



Zur Gala 2018 haben viele hochkarätige Vertreter aus Sport, Politik und den Medien schon frühzeitig die VIP-Einladung angenommen. So freuen wir uns neben oben erwähnten Protagonisten sehr über die Zusagen von Joe Kelly, Sam Eisenstein, Christoph Daum, Henning Fritz, Liz Baffo, Ulf Kirsten u.v.m. Die Gala ist mit über 400 Personen schon lange ausverkauft. In 2017 kamen 2oo TSD Euro Spendengelder zusammen.



RTL Moderatorin Ulrike von der Groeben und der ehemalige Weltklasse-Schwimmer Christian Keller moderieren professionell durch das abwechslungsreiche Programm. Auf ein besonderes kölschen Live Highlights dürfen sich die geladenen Gäste freuen: nämlich auf den Auftritt der Band Cat Ballou. Das „große Herz“ von ISOTEC geht an einen Sportler, der sich besonders engagiert hat. Eine Tombola mit tollen Hauptgewinnen soll den Losverkauf und damit Spendengenerierung weiter ankurbeln.