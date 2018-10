Spannung und Vorfreude liegen in der Luft

am zweiten Abend der „Grill den Profi

Sommer-Specials“ (am 30.9. um 20:15 Uhr

bei VOX) in Magdeburg. Als Steffen

Henssler auf die Seebühne läuft und in

altbekannter Manier auf seine Kücheninsel

springt, um das Publikum zu begrüßen, gibt

es kein Halten mehr. Es folgen

minutenlanger Jubel, Applaus und

Standing-Ovations: Steffen Henssler ist

nach Hause zurückgekehrt!